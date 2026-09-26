Наступление РФ на Харьковщине: ISW опроверг заявления об окружении ВСУ

Бойцы ВСУ во время выполнения задания. Иллюстративное фото: 92-я отдельная штурмовая бригада

Российские войска продолжают наступать на севере Харьковской области, однако подтвержденного продвижения за последние дни не зафиксировано. В РФ заявляют о захвате нескольких населенных пунктов вблизи Великого Бурлука и якобы окружении украинских военных. Аналитики не нашли доказательств этих заявлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны.

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Ситуация на севере Харьковской области

Российские военные блогеры распространили заявление Минобороны РФ о якобы захвате Бузового и Хижнякова к северу от Великого Бурлука. Впоследствии они также заявили о захвате Резникова, Благодатного и Довжанки и утверждали, что российские войска якобы продолжают окружать украинские подразделения на северо-востоке Харьковской области. По оценке ISW, подтвержденного продвижения оккупантов на севере Харьковской области нет.

Что происходит на других направлениях фронта

На севере Сумской области россияне также наступали 24 и 25 сентября, но продвинуться не смогли. Аналитики обратили внимание на более активное использование модернизированных дронов типа "Молния". Российские войска, в частности, пытаются применять новые модификации для борьбы с украинскими разведывательными беспилотниками.

На Лиманском направлении украинские контрмеры создают дополнительные проблемы для российских войск. По данным ISW, ложные доклады российских подразделений о собственных успехах ухудшают понимание ситуации на поле боя. Из-за этого россияне наносят хаотичные удары по населенным пунктам и лесополосам, пытаясь обнаружить новые позиции Сил обороны.

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Украинские военные также удерживают позиции к востоку от Славянска, в частности вблизи Рай-Александровки. Контратаки Сил обороны на Славянском направлении и севернее Лимана ограничивают наступательные возможности россиян и вынуждают их корректировать логистику.

Где россиянам удалось продвинуться

На Константиновском направлении российские войска продолжали наступательные действия 24 и 25 сентября, однако подтвержденного продвижения ISW не зафиксировал. Зато аналитики подтверждают недавнее продвижение россиян к юго-востоку от Доброполья.

На Новопавловском направлении россияне также продолжали наступление, но не добились подтвержденных успехов. Украинские военные удерживают позиции к северо-востоку от Александровки.

На юге российские источники заявляют о продвижении вблизи Светлой Долины, Зоровки и Зеленой Дибровы к северо-западу от Гуляйполя. ISW не подтверждает эти заявления и обращает внимание, что названные россиянами районы расположены примерно в 14–17 километрах от ближайших позиций РФ, которые на данный момент подтверждают аналитики.

Новини.LIVE писали, что ситуация остается напряженной и на других участках фронта в Харьковской области. Ранее украинские военные сообщали, что Силы обороны перерезают россиянам пути к Купянску. Из-за проблем с логистикой количество российских военных в северной части города постепенно уменьшается.

В начале сентября украинские подразделения также продвинулись в Купянском районе и освободили еще четыре квадратных километра от российских оккупантов. Военные зачистили участки местности между Дворичной и Западным.

Россияне при этом продолжают атаковать приграничные населенные пункты. Как сообщали Новини.LIVE, во время ударов 22 сентября повреждения были зафиксированы в Великом Бурлуке и населенных пунктах громады. Российские войска повредили жилые дома, автомобиль, телевизионную башню и электросети.