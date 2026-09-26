Наступ РФ на Харківщині: ISW спростував заяви про оточення ЗСУ

Бійці ЗСУ під час виконання завдання. Фото ілюстративне: 92-га окрема штурмова бригада

Російські війська продовжують наступати на півночі Харківщини, однак підтвердженого просування за останні дні не зафіксовано. У РФ заявляють про захоплення кількох населених пунктів поблизу Великого Бурлука та нібито оточення українських військових. Аналітики не знайшли доказів цих заяв.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

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Ситуація на півночі Харківщини

Російські воєнні блогери поширили заяву Міноборони РФ про нібито захоплення Бузового та Хижнякового на північ від Великого Бурлука. Згодом вони також заявили про захоплення Резникового, Благодатного та Довжанки й стверджували, що російські війська начебто продовжують оточувати українські підрозділи на північному сході Харківщини. За оцінкою ISW, підтвердженого просування окупантів на півночі Харківської області немає.

Що відбувається на інших напрямках фронту

На півночі Сумщини росіяни також наступали 24 та 25 вересня, але просунутися не змогли. Аналітики звернули увагу на активніше використання модернізованих дронів типу "Молнія". Російські війська, зокрема, намагаються застосовувати нові модифікації для боротьби з українськими розвідувальними безпілотниками.

На Лиманському напрямку українські контрдії створюють додаткові проблеми для російських військ. За даними ISW, неправдиві доповіді російських підрозділів про власні успіхи погіршують розуміння ситуації на полі бою. Через це росіяни завдають хаотичних ударів по населених пунктах і лісосмугах, намагаючись знайти нові позиції Сил оборони.

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Українські військові також утримують позиції на схід від Слов'янська, зокрема поблизу Рай-Олександрівки. Контратаки Сил оборони на Слов'янському напрямку та північніше Лимана обмежують наступальні можливості росіян і змушують їх коригувати логістику.

Де росіянам вдалося просунутися

На Костянтинівському напрямку російські війська продовжували наступальні дії 24 та 25 вересня, проте підтвердженого просування ISW не зафіксував. Натомість аналітики підтверджують нещодавнє просування росіян на південний схід від Добропілля.

На Новопавлівському напрямку росіяни також продовжували наступати, але не мали підтверджених успіхів. Українські військові утримують позиції на північний схід від Олександрівки.

На півдні російські джерела заявляють про просування поблизу Світлої Долини, Зорівки та Зеленої Діброви на північний захід від Гуляйполя. ISW не підтверджує ці заяви та звертає увагу, що названі росіянами райони розташовані приблизно за 14–17 кілометрів від найближчих позицій РФ, які наразі підтверджують аналітики.

Новини.LIVE писали, що ситуація залишається напруженою і на інших ділянках фронту в Харківській області. Раніше українські військові повідомляли, що Сили оборони перерізають росіянам шляхи до Куп'янська. Через проблеми з логістикою кількість російських військових у північній частині міста поступово зменшується.

На початку вересня українські підрозділи також просунулися на Куп'янщині та звільнили ще чотири квадратні кілометри від російських окупантів. Військові зачистили ділянки місцевості між Дворічною та Западним.

Росіяни при цьому продовжують атакувати прикордонні населені пункти. Як повідомляли Новини.LIVE, під час ударів 22 вересня пошкодження зафіксували у Великому Бурлуку та населених пунктах громади. Російські війська пошкодили житло, автомобіль, телевізійну вежу та електромережі.