Нападение РФ на Харьковскую область: двое раненых и отключение электроэнергии

Разрушения в месте удара. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Российские войска продолжают атаковать Харьковскую область, нанося удары по населенным пунктам и важным объектам. После утренней атаки проблемы с электроснабжением возникли в Изюме и части Лозовской общины. За прошедшие сутки под обстрелом оказались 11 населенных пунктов области, есть двое раненых. Спасатели и энергетики работают над устранением последствий ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Калиновому

Около 08:25 российские войска сбросили три управляемые авиабомбы вблизи Калинового Золочевской общины. Информации о пострадавших или разрушениях в результате этого удара пока нет.

Изюм без света

В Изюме после утренней атаки РФ без электроснабжения остаются 1063 абонента. Об этом сообщили в Изюмской районной военной администрации. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Отключение электричества в Лозовской общине

Часть Лозовской общины также остаётся без электричества после российской атаки. Критическая инфраструктура пока работает от альтернативных источников питания. По данным городского головы Сергея Зеленского, российские войска целенаправленно наносили удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам. В результате ударов пострадали образовательные и медицинские учреждения, а в двух пятиэтажных домах выбило окна.

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Последствия атак

За прошедшие сутки российские войска атаковали 11 населенных пунктов Харьковской области. В Богодуховском районе в Золочеве повреждены два частных дома, автомобиль и два магазина. В Купянском районе в Плоском был повреждён автомобиль, а в Горяном — два частных дома. В Изюмском районе пострадали складское помещение и железнодорожная инфраструктура в Гавриловке. В Черкасской Лозовой Харьковского района поврежден частный дом. В Лозовском районе в Алисовке были повреждены склад и автомобиль. В Грушино пострадали магазин и электросети, а в Лозовой — гражданское предприятие. В Чугуевском районе в Змееве поврежден гаражный бокс, в Мартовом — дачный дом. Во Власовке Берестинского района повреждено складское помещение.

Пострадавшие от атак

В результате российских обстрелов за сутки пострадали два человека. Возле села Плоское Великобурлукской общины ранение получил 64-летний мужчина. В селе Грушино Златопольской общины пострадала 52-летняя женщина.

Чем атаковали

Российские войска применили против Харьковской области различные виды вооружения. За сутки зафиксировано:

четыре ракеты;

два БПЛА типа "Герань-2";

один БПЛА типа "Молния";

два FPV-дрона;

155 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 166 человек. С момента начала работы пункта там зарегистрировали уже 63 571 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 202 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак российских войск. Оккупанты пытались продвинуться в районах Волоховки, Старицы, Избицкого, Захаровки, Малой Вовчей и Варваровки. На Купянском направлении российские военные один раз атаковали в районе Кившаровки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.