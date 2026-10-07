Атака РФ на Харківщину: двоє поранених і знеструмлення

Руйнування на місці удару. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Російські війська продовжують атакувати Харківщину, завдаючи ударів по населених пунктах і важливих об’єктах. Після ранкової атаки проблеми з електропостачанням виникли в Ізюмі та частині Лозівської громади. За минулу добу під вогнем були 11 населених пунктів області, є двоє поранених. Рятувальники та енергетики працюють над наслідками ударів.

Про це повістку Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Калиновому

Близько 08:25 російські війська скинули три керовані авіабомби поблизу Калинового Золочівської громади. Інформації про постраждалих або руйнування внаслідок цього удару наразі немає.

Ізюм без світла

В Ізюмі після ранкової атаки РФ без електропостачання залишаються 1063 абоненти. Про це повідомили в Ізюмській районній військовій адміністрації. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Знеструмлення в Лозівській громаді

Частина Лозівської громади також залишається без електрики після російської атаки. Критична інфраструктура наразі працює від альтернативних джерел живлення. За даними міського голови Сергія Зеленського, російські війська цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі та промислових об’єктах. Унаслідок ударів постраждали освітні й медичні заклади, а у двох п’ятиповерхівках вибило вікна.

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Наслідки атак

За минулу добу російські війська атакували 11 населених пунктів Харківської області. У Богодухівському районі в Золочеві пошкоджені два приватні будинки, автомобіль і два магазини. У Куп’янському районі в Плоскому зазнав ушкоджень автомобіль, а в Горяному — два приватні будинки. В Ізюмському районі постраждали складське приміщення та залізнична інфраструктура в Гаврилівці. У Черкаській Лозовій Харківського району пошкоджений приватний будинок. У Лозівському районі в Алісівці зазнали пошкоджень склад і автомобіль. У Грушиному постраждали магазин та електромережі, а в Лозовій — цивільне підприємство. У Чугуївському районі в Змієві пошкоджений гаражний бокс, у Мартовому — дачний будинок. У Власівці Берестинського району зазнало ушкоджень складське приміщення.

Постраждалі від атак

Внаслідок російських обстрілів за добу постраждали двоє людей. Біля села Плоске Великобурлуцької громади поранення отримав 64-річний чоловік. У селі Грушине Златопільської громади постраждала 52-річна жінка.

Чим атакували

Російські війська застосували проти Харківщини різні види озброєння. За добу зафіксували:

чотири ракети;

два БпЛА типу "Герань-2";

один БпЛА типу "Молнія";

два FPV-дрони;

155 безпілотників, тип яких встановлюється.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей. Від початку роботи пункту там зареєстрували вже 63 571 людину.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 202 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися в районах Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки. На Куп’янському напрямку російські військові один раз атакували в районі Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.