Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортКиевПолитикаОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россиянин издевался над семьей на Харьковщине: решение суда

Россиянин издевался над семьей на Харьковщине: решение суда

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 14:00
Российский оккупант угрожал семье на Харьковщине и угнал авто
Задержанный мужчина в зале суда. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Российского военного заочно приговорили к максимальному наказанию за издевательства над семьей во время оккупации Чугуевского района. Он угрожал местному жителю расстрелом, а впоследствии вместе с другими оккупантами угнал его автомобиль. Россияне использовали машину для развлечений и ездили по селу в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Угрожал расстрелом

В Харьковской прокуратуре уточняют, что речь идет о 30-летнем военнослужащем 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота ВМС РФ. Преступления, которые рассматривались в суде, произошли в июне 2022 года, когда посёлок Новый Бурлук Чугуевского района находился под российской оккупацией.

По данным следователей, военный вместе с другими оккупантами с оружием пришел в дом местного жителя. Они начали обыскивать домовладение, а осужденный, угрожая хозяину расстрелом, требовал ключи от Ford Kuga. Однако мужчина заранее снял с автомобиля аккумулятор и спрятал его. Машина не завелась, что привело российских военных в ярость. Тогда оккупант навел на хозяина автомат и начал угрожать убийством.

"Долго ты будешь от нас убегать? Я тебя сейчас прибью", — процитировал слова российского военного потерпевший во время судебного разбирательства.

Читайте также:

В тот раз оккупанты забрали ключи от машины и ушли, пообещав вернуться.

Вернулись за машиной

Через несколько дней мужчина вместе с семьёй уехал в Харьков, поскольку опасался за свою жизнь. Российские военные воспользовались их отсутствием, снова проникли в дом, нашли спрятанный аккумулятор и увезли Ford Kuga вместе с прицепом. По данным прокуратуры, похищенный автомобиль оккупанты использовали для развлечений. Местные жители неоднократно видели, как российские военные ездили на нём по селу в нетрезвом состоянии.

Это подтвердил и один из односельчан потерпевшего. Ранее россияне отобрали у него Hyundai Tucson, но примерно через месяц вернули уже неисправную машину.

"Мы нашли лучше — "Форд", — сказали ему оккупанты.

Мужчина понял, о каком автомобиле шла речь, поскольку Ford Kuga в селе был только у потерпевшего. Общую сумму причиненного владельцу ущерба оценили почти в полмиллиона гривен.

Семья боялась расправы

Жена пострадавшего рассказала в суде, что российские военные вели себя агрессивно и пытались остаться с ее мужем "один на один". Женщина кричала и плакала, поскольку уже знала о случаях насилия со стороны оккупантов в отношении других жителей села. По ее словам, людей избивали, издевались над ними и ломали ребра.

Какое наказание

Суд заочно признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Ему назначили 12 лет лишения свободы — максимальное наказание по соответствующей редакции статьи УК Украины. В настоящее время осужденный скрывается от украинского правосудия и объявлен в розыск. Отсчет срока наказания начнется после его фактического задержания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области задержали 33-летнего переселенца, которого подозревают в государственной измене. Известно, что в Изюме мужчина зарегистрировал 27 терминалов Starlink по поручению представителя РФ. По крайней мере один из них попал к российским военным, где его использовали для связи и управления ударными дронами.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове во время вызова медики оказались в опасной ситуации. 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения агрессивно набросился на бригаду скорой медицинской помощи. Инцидент произошел на улице Валентиновской. Медикам, которые приехали помочь мужчине, пришлось позаботиться о собственной безопасности.

авто Харьковская область оккупанты Новости Харькова судебные решения угрозы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации