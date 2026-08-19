Російський окупант погрожував родині на Харківщині і викрав авто

Затриманий чоловік у залі суду. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

Російського військового заочно засудили до максимального покарання за знущання з родини під час окупації Чугуївщини. Він погрожував місцевому жителю розстрілом, а згодом разом з іншими окупантами викрав його автомобіль. Машиною росіяни користувалися для розваг і їздили селом напідпитку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Погрожував розстрілом

У Харківській прокуратурі уточнюють, що йдеться про 30-річного військовослужбовця 9-го мотострілецького полку 11-го армійського корпусу Балтійського флоту ВМС РФ. Злочини, які розглядали в суді, сталися у червні 2022 року, коли селище Новий Бурлук Чугуївського району перебувало під російською окупацією.

За даними слідчих, військовий разом з іншими окупантами зі зброєю прийшов до будинку місцевого жителя. Вони почали обшукувати домоволодіння, а засуджений, погрожуючи господарю розстрілом, вимагав ключі від Ford Kuga. Однак чоловік заздалегідь зняв з автомобіля акумулятор та сховав його. Машина не завелася, що розлютило російських військових. Тоді окупант навів на господаря автомат і почав погрожувати вбивством.

"Довго ти будеш від нас бігати? Я тебе зараз приб'ю", — навів слова російського військового потерпілий під час судового розгляду.

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Того разу окупанти забрали ключі від машини та пішли, пообіцявши повернутися.

Повернулися за машиною

Через кілька днів чоловік разом із родиною виїхав до Харкова, оскільки побоювався за своє життя. Російські військові скористалися їхньою відсутністю, знову проникли до помешкання, знайшли захований акумулятор та забрали Ford Kuga разом із причепом. За даними прокуратури, викрадений автомобіль окупанти використовували для розваг. Місцеві жителі неодноразово бачили, як російські військові їздили на ньому селом напідпитку.

Це підтвердив і один із односельців потерпілого. Раніше росіяни відібрали в нього Hyundai Tucson, але приблизно за місяць повернули вже несправну машину.

"Ми знайшли кращий — "Форд", — сказали йому окупанти.

Чоловік зрозумів, про який автомобіль йшлося, оскільки Ford Kuga в селі був лише у потерпілого. Загальну суму завданої власнику шкоди оцінили майже у пів мільйона гривень.

Родина боялася розправи

Дружина потерпілого розповіла в суді, що російські військові поводилися агресивно та намагалися залишитися з її чоловіком "сам на сам". Жінка кричала й плакала, оскільки вже знала про випадки насильства окупантів щодо інших мешканців села. За її словами, людей били, знущалися з них та ламали ребра.

Яке покарання

Суд заочно визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йому призначили 12 років позбавлення волі — максимальне покарання за відповідною редакцією статті КК України. Наразі засуджений переховується від українського правосуддя та оголошений у розшук. Відлік строку покарання розпочнеться після його фактичного затримання.

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