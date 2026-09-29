Обстрел Харьковской области: за сутки пострадали два человека

Разрушенный дом. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска в течение суток вновь нанесли удары по Харькову и районам области. В результате ударов повреждены жилые дома, автомобили и гражданские объекты. Два человека получили ранения. Также известно о ситуации с эвакуацией и боях на двух направлениях, где украинские подразделения вновь отражали атаки противника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Повреждения после атак

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Харьков и девять населенных пунктов области. В городе дроны атаковали Шевченковский, Салтовский, Индустриальный, Киевский и Слободской районы.

В Богодуховском районе повреждены два частных дома и два автомобиля в Золочеве, а также грузовик в селе Родное. В Купянском районе разрушениям подвергся частный дом в селе Мирное. В Изюмском районе пострадали частные дома в Андреевке. В Харьковском районе атака затронула автомобиль в Русской Лозовой, а в Дергачах — административное здание и почтовое отделение.

Пострадавшие от атак

В результате обстрелов пострадали два человека. Возле села Мироновка Золочевской общины на трассе ранение получил 28-летний мужчина. Еще один пострадавший — 44-летний мужчина из Дергачей.

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Чем атаковали

Российские войска применили против Харьковской области различные виды вооружения. За сутки зафиксировано:

одна ракета;

один РСЗО;

три БПЛА типа "Молния";

девять FPV-дронов;

127 БПЛА, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 207 человек. Всего с момента начала работы пункта в нем зарегистрировали 62 279 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 213 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак российских войск. Противник пытался продвинуться в направлении Новой Казачей, Довгенького, Хрипунов, Резникова и Лозовой. На Купянском направлении российские войска один раз пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону Купянска.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.

Также Новини.LIVE писали, что 24 сентября российские войска атаковали агропредприятие в Старой Гнилице Чугуевского района. Погибли шесть работников, ещё 12 человек получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили малогабаритную крылатую ракету «Бандероль».