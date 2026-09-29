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Головна Харків Російські атаки на Харківщину: постраждали дві людини

Російські атаки на Харківщину: постраждали дві людини

Ua ru
29 вересня 2026 09:58
Обстріл Харківщини: двоє людей постраждали за добу
Зруйнований будинок. Фото: Харківська ОВА

Російські війська протягом доби знову атакували Харків і райони області. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільні об’єкти. Двоє людей отримали поранення. Також відомо про ситуацію з евакуацією та бої на двох напрямках, де українські підрозділи відбивали атаки противника знову.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Пошкодження після атак

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися Харків і дев’ять населених пунктів області. У місті дрони атакували Шевченківський, Салтівський, Індустріальний, Київський та Слобідський райони.

У Богодухівському районі пошкоджені два приватні будинки та два автомобілі в Золочеві, а також вантажівка у селі Рідне. У Куп’янському районі руйнувань зазнав приватний будинок у селі Мирне. В Ізюмському районі постраждали приватні будинки в Андріївці. У Харківському районі атака зачепила автомобіль у Руській Лозовій, а в Дергачах — адміністративну будівлю та відділення пошти.

Постраждалі від атак

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. Біля села Миронівка Золочівської громади на трасі поранення отримав 28-річний чоловік. Ще один постраждалий — 44-річний чоловік із Дергачів.

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Чим атакували

Російські війська застосували проти Харківщини різні види озброєння. За добу зафіксовано: 

  • одну ракету; 
  • один РСЗВ; 
  • три БпЛА типу "Молнія"; 
  • дев’ять FPV-дронів;
  • 127 БпЛА, тип яких встановлюється.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 207 людей. Загалом від початку роботи пункту в ньому зареєстрували 62 279 людей.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак російських військ. Противник намагався просунутися в напрямку Нової Козачої, Довгенького, Хрипунів, Різникового та Лозової. На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися покращити своє положення, атакуючи в бік Куп’янська.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня, російські війська атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Шестеро людей постраждали. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, в області були пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що 24 вересня російські війська атакували агропідприємство у Старій Гнилиці Чугуївського району. Загинули шестеро працівників, ще 12 людей дістали поранення. За даними прокуратури, росіяни застосували малогабаритну крилату ракету "Бандероль". 

Харків Харківська область обстріли Новини Харкова атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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