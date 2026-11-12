Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска в течение суток обстреляли Харьков и семь населенных пунктов области. Под обстрелом оказались жилые дома, автозаправочная станция, автомобили и объекты инфраструктуры. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, среди пострадавших — дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и семь населенных пунктов Харьковской области. В городе повреждены два многоквартирных дома, автозаправочная станция, 16 автомобилей и овощехранилище. В Купянском районе пострадали девять частных домов, два хозяйственных постройки и электросети в поселке Шевченково. В Изюмском районе разрушениям подверглись два частных дома в Барвинковом и Новой Александровке, ещё семь частных домов — в Балаклее.

В Лозовском районе поврежден частный дом в селе Луговое. В Близнюках пострадали многоквартирный и частный дома, пять автомобилей и хозяйственные постройки.

Погибшие и пострадавшие

В результате российских ударов погибли два человека. Еще семь человек пострадали, среди них — двое детей. Ранение получил 69-летний мужчина. Острую стрессовую реакцию также получили 38-летняя женщина и 12-летняя девочка. В селе Луговое Близнюковской общины ранен 77-летний мужчина. В Шевченково 59-летняя женщина, в Близнюках 16-летняя девушка, а в селе Бабаи Высочанской общины 88-летняя женщина перенесли острую реакцию на стресс.

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Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российские военные применили различные типы беспилотников. Среди них:

семь БПЛА типа "Герань-2";

два БПЛА типа "Молния";

один FPV-дрон;

77 беспилотников, тип которых устанавливается.

Сколько людей эвакуировали

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 170 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 68 971 человека.

Какова ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 167 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили две атаки противника. Бои происходили вблизи Старицы и в направлении Малой Волчьей. На Купянском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 9 ноября, российский FPV-дрон попал в парковку возле магазина в Киевском районе Харькова. Это произошло около 14:00. В результате атаки ранения получил двухлетний мальчик. Сейчас ребенок находится в реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще две женщины.

Также Новини.LIVE сообщали, что 7 ноября россияне дважды атаковали Слободской район Харькова. После попаданий вспыхнул пожар в промышленном здании, загорелись автомобили. Оккупанты также повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. Последствия обстрела пока еще выясняются.