Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська протягом доби атакували Харків і сім населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, автозаправна станція, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Унаслідок обстрілів є загиблі й поранені, серед постраждалих — діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та сім населених пунктів Харківської області. У місті пошкоджено два багатоквартирні будинки, автозаправну станцію, 16 автомобілів та овочесховище. У Куп’янському районі постраждали дев’ять приватних будинків, дві господарчі споруди та електромережі в селищі Шевченкове. В Ізюмському районі руйнувань зазнали два приватні будинки в Барвінковому та Новій Олександрівці, ще сім приватних будинків — в Балаклії.

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у селі Лугове. У Близнюках постраждали багатоквартирний і приватний будинки, п’ять автомобілів та господарчі споруди.

Загиблі та постраждалі

Унаслідок російських ударів загинули двоє людей. Ще семеро людей постраждали, серед них — двоє дітей. Поранення дістав 69-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес також отримали 38-річна жінка та 12-річна дівчинка. У селі Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка. У Шевченковому 59-річна жінка, у Близнюках 16-річна дівчина, а в селі Бабаї Височанської громади 88-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

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Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російські військові застосували різні типи безпілотників. Серед них:

сім БпЛА типу "Герань-2";

два БпЛА типу "Молнія";

один FPV-дрон;

77 безпілотників, тип яких встановлюють.

Скільки людей евакуювали

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 170 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 68 971 людину.

Яка ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили дві атаки противника. Бої відбувалися поблизу Стариці та в напрямку Малої Вовчої. На Куп’янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 9 листопада, російський FPV-дрон влучив у парковку біля магазину в Київському районі Харкова. Це сталося близько 14:00. Унаслідок атаки поранення дістав дворічний хлопчик. Наразі дитина перебуває в реанімації. Лікарі надають їй усю необхідну допомогу. Крім того, по медичну допомогу звернулися ще дві жінки.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни, 7 листопада, двічі атакували Слобідський район Харкова. Після влучань спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися автомобілі. Окупанти також пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Наслідки обстрілу наразі ще з'ясовують.