Атаки БпЛА на Харьковщине за сутки — повреждены дома и авто

Российские БпЛА атаковали громады Харьковщины — есть раненые
За прошедшие сутки российские беспилотники атаковали четыре громады Харьковской области. В результате ударов есть раненые среди гражданского населения, повреждения жилых домов и пожары.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Последствия атак России по Харьковской области за сутки
В селе Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района в результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин 1981 и 1990 годов рождения. Также загорелся легковой автомобиль.
В Новопокровской громаде Чугуевского района вражеский удар привел к пожару на территории гражданского объекта.
В селе Родной Край Золочевской громады Богодуховского района в результате взрыва загорелся автомобиль. Ударной волной были повреждены четыре частных жилых дома и две хозяйственные постройки.
В селе Старый Салтов Чугуевского района из-за атаки беспилотника загорелась крыша частного дома.
На местах вражеских ударов работали подразделения ГСЧС, в частности пожарные, саперы и медики, а также офицеры-спасатели общин. Последствия атак ликвидировали во всех пострадавших населенных пунктах.
Напомним, в четверг, 18 декабря, в результате российской атаки в Харьковской области погиб юноша.
Также военнослужащий объяснил, как россиянам удалось передвигаться по подземным трубам в Харьковской области.
