Атаки БпЛА на Харьковщине за сутки — повреждены дома и авто

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки российские беспилотники атаковали четыре громады Харьковской области. В результате ударов есть раненые среди гражданского населения, повреждения жилых домов и пожары.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Последствия атак России по Харьковской области за сутки

В селе Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района в результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин 1981 и 1990 годов рождения. Также загорелся легковой автомобиль.

В Новопокровской громаде Чугуевского района вражеский удар привел к пожару на территории гражданского объекта.

Пожар после обстрела после обстрела. Фото: ГСЧС

В селе Родной Край Золочевской громады Богодуховского района в результате взрыва загорелся автомобиль. Ударной волной были повреждены четыре частных жилых дома и две хозяйственные постройки.

В селе Старый Салтов Чугуевского района из-за атаки беспилотника загорелась крыша частного дома.

Горит автомобиль. Фото: ГСЧС

На местах вражеских ударов работали подразделения ГСЧС, в частности пожарные, саперы и медики, а также офицеры-спасатели общин. Последствия атак ликвидировали во всех пострадавших населенных пунктах.

Напомним, в четверг, 18 декабря, в результате российской атаки в Харьковской области погиб юноша.

Также военнослужащий объяснил, как россиянам удалось передвигаться по подземным трубам в Харьковской области.