Україна
Харків Російські БпЛА атакували чотири громади Харківщини — є поранені

Російські БпЛА атакували чотири громади Харківщини — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 12:29
Атаки БпЛА на Харківщині за добу — пошкоджені будинки й авто
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби російські безпілотники атакували чотири громади Харківської області. Унаслідок ударів є поранені серед цивільного населення, пошкодження житлових будинків і пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Читайте також:

Наслідки атак Росії по Харківській області за добу

У селі Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 1981 та 1990 років народження. Також загорівся легковий автомобіль.

У Новопокровській громаді Чугуївського району ворожий удар призвів до пожежі на території цивільного об’єкта.

Пожежа Харківська область
Пожежа після обстрілу. Фото: ДСНС

У селі Рідний Край Золочівської громади Богодухівського району внаслідок вибуху зайнявся автомобіль. Ударною хвилею були пошкоджені чотири приватні житлові будинки та дві господарчі споруди.

У селі Старий Салтів Чугуївського району через атаку безпілотника загорівся дах приватного будинку.

Пожежа
Горить автомобіль. Фото: ДСНС

На місцях ворожих ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема вогнеборці, сапери та медики, а також офіцери-рятувальники громад. Наслідки атак ліквідовували у всіх постраждалих населених пунктах.

Нагадаємо, у четвер, 18 грудня, внаслідок російської атаки у Харківській області загинув юнак

Також військовослужбовець пояснив, як росіянам вдалося пересуватися підземними трубами у Харківській області. 

Харківська область обстріли дрони ракетний удар руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
