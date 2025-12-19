Атаки БпЛА на Харківщині за добу — пошкоджені будинки й авто

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби російські безпілотники атакували чотири громади Харківської області. Унаслідок ударів є поранені серед цивільного населення, пошкодження житлових будинків і пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атак Росії по Харківській області за добу

У селі Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 1981 та 1990 років народження. Також загорівся легковий автомобіль.

У Новопокровській громаді Чугуївського району ворожий удар призвів до пожежі на території цивільного об’єкта.

Пожежа після обстрілу. Фото: ДСНС

У селі Рідний Край Золочівської громади Богодухівського району внаслідок вибуху зайнявся автомобіль. Ударною хвилею були пошкоджені чотири приватні житлові будинки та дві господарчі споруди.

У селі Старий Салтів Чугуївського району через атаку безпілотника загорівся дах приватного будинку.

Горить автомобіль. Фото: ДСНС

На місцях ворожих ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема вогнеборці, сапери та медики, а також офіцери-рятувальники громад. Наслідки атак ліквідовували у всіх постраждалих населених пунктах.

Нагадаємо, у четвер, 18 грудня, внаслідок російської атаки у Харківській області загинув юнак.

Також військовослужбовець пояснив, як росіянам вдалося пересуватися підземними трубами у Харківській області.