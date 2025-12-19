Атаки БпЛА на Харківщині за добу — пошкоджені будинки й авто

Російські БпЛА атакували чотири громади Харківщини — є поранені
Протягом минулої доби російські безпілотники атакували чотири громади Харківської області. Унаслідок ударів є поранені серед цивільного населення, пошкодження житлових будинків і пожежі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Наслідки атак Росії по Харківській області за добу
У селі Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 1981 та 1990 років народження. Також загорівся легковий автомобіль.
У Новопокровській громаді Чугуївського району ворожий удар призвів до пожежі на території цивільного об’єкта.
У селі Рідний Край Золочівської громади Богодухівського району внаслідок вибуху зайнявся автомобіль. Ударною хвилею були пошкоджені чотири приватні житлові будинки та дві господарчі споруди.
У селі Старий Салтів Чугуївського району через атаку безпілотника загорівся дах приватного будинку.
На місцях ворожих ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема вогнеборці, сапери та медики, а також офіцери-рятувальники громад. Наслідки атак ліквідовували у всіх постраждалих населених пунктах.
Нагадаємо, у четвер, 18 грудня, внаслідок російської атаки у Харківській області загинув юнак.
Також військовослужбовець пояснив, як росіянам вдалося пересуватися підземними трубами у Харківській області.
Читайте Новини.LIVE!