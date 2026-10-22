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Главная Харьков Российские дроны атаковали Харьков: есть раненая женщина

Российские дроны атаковали Харьков: есть раненая женщина

Ua ru
22 октября 2026 11:48
Репортаж
22 октября Харьков подвергся атаке дронов: последствия обстрела Новини.LIVE/Вероника Марченко
Здание, в которое попал дрон. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Ночью и утром 22 октября российские войска нанесли удар по Харькову с помощью ударных беспилотников. Взрывы прогремели в трёх районах города, были повреждены жилые дома, автомобили и офисное здание. В результате утреннего удара пострадала 47-летняя женщина. На местах попаданий работают экстренные службы.

Журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко побывала возле многоэтажного дома, в который попал дрон, и запечатлела последствия.

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Удар по офисному зданию

Около 07:45 российский беспилотник попал в девятый этаж 12-этажного офисного здания в Основянском районе Харькова. В результате удара также повреждены прилегающие многоквартирные дома и автомобили.

Обстріл Харкова 22 жовтня
Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Атака РФ на Харків
Разбитое стекло. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Известно о раненой 47-летней женщине. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму, перелом пальца руки и ушиб ноги.

"Сейчас медики оказывают ей необходимую медицинскую помощь", — рассказала пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

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Волонтеры раздают еду. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Что известно о ночных атаках

По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Валерии Чириной, российские военные атаковали город ночью и утром. По предварительным данным правоохранителей, оккупанты применили реактивные беспилотники типа "Герань-3".

Атака РФ на Харків
Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Холодногорском районе дроны попали в автостоянку, где загорелись транспортные средства. В Слободском районе удар пришелся на частный жилой сектор. Там повреждены дома и хозяйственные постройки.

Атака РФ на Харків
Коммунальщики на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Основянском районе зафиксировали два попадания. Помимо офисного здания, повреждения получили жилые дома, в многоэтажках выбило окна. Также пострадали автомобили.

"Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, а именно по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины", — добавила пресс-секретарь.

Атака РФ на Харків
Осколок БПЛА. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Как сообщали Новини.LIVE, в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали дронами два автомобиля в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Под удары попали легковой автомобиль и микроавтобус. Двое человек получили ранения в Старом Салтове, ещё двое пострадали на дороге между Великим Бурлуком и Новой Александровкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 октября российские войска нанесли смертельный удар по селу Лимановка, расположенному в Лозовском районе Харьковской области. В результате этого вражеского обстрела погибла 42-летняя женщина. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили ещё четверо человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.

обстрелы Новости Харькова Харьков атака герань дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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