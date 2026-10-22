Будівля, в яку влучив дрон. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Уночі та вранці 22 жовтня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в трьох районах міста, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та офісну будівлю. Унаслідок ранкового удару постраждала 47-річна жінка. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала біля багатоповерхівки, в яку влучив дрон та зафільмувала наслідки.

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Удар по офісній будівлі

Близько 07:45 російський безпілотник влучив у дев’ятий поверх 12-поверхової офісної будівлі в Основ’янському районі Харкова. Унаслідок удару також пошкоджено прилеглі багатоквартирні будинки та автомобілі.

Улами дрона. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Розбите скло. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Відомо про поранену 47-річну жінку. Вона дістала закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, перелом пальця руки та забій ноги.

"Наразі медики надають їй необхідну медичну допомогу", — розповіла речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

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Валерія Чиріна про наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Волонтери роздають їжу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Що відомо про нічні атаки

За даними речниці Харківської обласної прокуратури Валерії Чиріної, російські військові атакували місто вночі та вранці. За попередніми даними правоохоронців, окупанти застосували реактивні безпілотники типу "Герань-3".

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Холодногірському районі дрони влучили в автостоянку, де загорілися транспортні засоби. У Слобідському районі удар припав на приватний житловий сектор. Там пошкоджено будинки та господарські споруди.

Комунальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

В Основ’янському районі зафіксували два влучання. Окрім офісної будівлі, пошкоджень зазнали житлові будинки, у багатоповерхівках вибило вікна. Також постраждали автомобілі.

"За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, а саме за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України", — додала речниця.

Уламок БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Як повідомляли Новини.LIVE, у неділю, 18 жовтня, росіяни атакували дронами два автомобілі у Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Під удари потрапили легковик і мікроавтобус. Двоє людей дістали поранення у Старому Салтові, ще двоє постраждали на дорозі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 22 жовтня, російські війська завдали смертельного удару по селу Лиманівка, що у Лозівському районі на Харківщині. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще четверо людей. Серед потерпілих є двоє неповнолітніх хлопчиків віком 10 та 13 років.