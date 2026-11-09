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Главная Харьков Российские удары по Харьковщине: пострадали 14 человек

Российские удары по Харьковщине: пострадали 14 человек

Ua ru
9 ноября 2026 10:01
Обстрелы Харьковской области за сутки: повреждения и раненые Главное управление Национальной полиции Харьковской области
Разрушенное здание. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

За последние сутки российские войска атаковали Харьков и 11 населённых пунктов области. Повреждены жилые дома, магазины, склады, автомобили и электросети. В результате обстрелов пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Враг применил ракеты, авиабомбу, реактивную систему залпового огня и беспилотники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов

В Харькове российские удары повредили два многоквартирных дома, складское помещение, три магазина, электросети и шесть автомобилей. Наибольшие разрушения зафиксированы в Изюме. Там повреждены четыре многоквартирных и 12 частных домов, административное здание, три хозяйственные постройки и девять автомобилей.

В Балаклее повреждены два многоквартирных дома и два автомобиля. Также разрушения зафиксированы в других районах области. В частности, в Золочеве повреждены электросети, в Дергачах — грузовик, в Сороковке — частный дом, автомобиль и складское помещение. В Герсевановском пострадало складское здание, в Старом Салтове — автомобиль, в Борщовой — частный дом, а в Парасковее — жилой дом.

Пострадавшие от атак

В результате российских обстрелов пострадали 14 человек, среди них двое детей. В Изюме ранения получили пять человек: женщины в возрасте 19, 68, 54 и 50 лет и 75-летний мужчина. Еще четверо местных жителей испытали острую стрессовую реакцию. Среди них — женщины в возрасте 46 и 59 лет, 17-летний юноша и 14-летняя девочка. В Харькове ранены 73-летняя женщина и 35-летний мужчина. В Балаклее травмы получил 52-летний мужчина, еще две женщины в возрасте 22 и 27 лет перенесли острую стрессовую реакцию.

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Кроме того, медики оказали помощь 50-летнему мужчине, получившему ранения 7 ноября в селе Заречное Старосалтовской общины.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применили различные виды вооружения. За сутки зафиксировано:

  • одну ракету;
  • одну управляемую авиабомбу (КАБ);
  • один удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО);
  • один беспилотник типа "Герань-2";
  • 13 FPV-дронов;
  • 65 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация из области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 32 человека. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 68 471 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь атак российской армии. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Волчанских Хуторов, Захаровки и Охримовки. На Купянском направлении российские войска за прошедшие сутки штурмовых действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 ноября россияне дважды атаковали Слободской район Харькова. После попаданий вспыхнул пожар в промышленном здании, загорелись автомобили. Оккупанты также повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. Последствия обстрела пока выясняются.

Также Новини.LIVE писали, что 4 ноября российский беспилотник поразил мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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