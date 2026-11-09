Зруйнована будівля. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Минулої доби російські війська атакували Харків і 11 населених пунктів області. Пошкоджені житлові будинки, магазини, склади, автомобілі та електромережі. Через обстріли постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей. Ворог застосував ракети, авіабомбу, реактивну систему залпового вогню та безпілотники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів

У Харкові російські удари пошкодили два багатоквартирні будинки, складське приміщення, три магазини, електромережі та шість автомобілів. Найбільше руйнувань зафіксували в Ізюмі. Там пошкоджені чотири багатоквартирні та 12 приватних будинків, адміністративна будівля, три господарські споруди й дев'ять автомобілів.

У Балаклії пошкоджені два багатоквартирні будинки та два автомобілі. Також руйнування зафіксували в інших районах області. Зокрема, у Золочеві пошкоджені електромережі, у Дергачах — вантажівка, у Сороківці — приватний будинок, автомобіль і складське приміщення. У Герсеванівському руйнувань зазнала складська будівля, у Старому Салтові — автомобіль, у Борщовій — приватний будинок, а в Парасковії — житловий будинок.

Постраждалі від атак

Унаслідок російських обстрілів постраждали 14 осіб, серед них двоє дітей. В Ізюмі поранень зазнали п'ятеро людей: жінки віком 19, 68, 54 і 50 років та 75-річний чоловік. Ще четверо місцевих жителів отримали гостру реакцію на стрес. Серед них — жінки віком 46 і 59 років, 17-річний хлопець та 14-річна дівчинка. У Харкові поранені 73-річна жінка та 35-річний чоловік. У Балаклії травми отримав 52-річний чоловік, ще дві жінки віком 22 і 27 років пережили гостру реакцію на стрес.

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Крім того, медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який дістав поранень 7 листопада в селі Зарічне Старосалтівської громади.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російські війська застосували різні види озброєння. За добу зафіксували:

одну ракету;

одну керовану авіабомбу (КАБ);

один удар із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ);

один безпілотник типу "Герань-2";

13 FPV-дронів;

65 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація з області

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 32 людини. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 68 471 людину.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 140 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак російської армії. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки. На Куп'янському напрямку російські війська минулої доби штурмових дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни, 7 листопада, двічі атакували Слобідський район Харкова. Після влучань спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися автомобілі. Окупанти також пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Наслідки обстрілу наразі ще з'ясовують.

Також Новини.LIVE писали, що 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Спецтехніка зазнала пошкоджень.