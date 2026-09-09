Наезд на поезд @Харьков — Изюм@: шесть пострадавших

Горящий поезд. Фото: Изюмская МВА

Российские войска атаковали железнодорожный поезд в Харьковской области. Удар беспилотника зафиксировали утром 9 сентября возле села Искра. Дрон попал в заднюю часть поезда, после чего возник пожар. Предварительно пострадали шесть человек, на месте работают медики и спасатели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию.

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Удар по поезду

Сегодня, 9 сентября, около 10:00 российские войска нанесли удар беспилотником типа "Шахед". Попадание зафиксировали на железнодорожной станции рядом с селом Искра. Вражеский дрон поразил заднюю часть поезда, следовавшего по маршруту "Харьков — Изюм". После удара возник пожар.

Пострадавшие в результате атаки

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. На месте работают бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Информация о последствиях удара в настоящее время уточняется.

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Задержка поездов

Из-за ситуации с безопасностью в Харьковской области задерживается движение нескольких пригородных поездов. В частности, поезда:

№6516 Лозовая — Харьков-Пассажирский задерживается на 1 час 30 минут,

№6403 Харьков-Пассажирский — Изюм — на 1 час 20 минут.

Также задерживаются поезда:

№6512 Лозовая — Харьков-Пассажирский, №6408 Изюм — Харьков-Левада

№6318 Мерчик — Харьков-Пассажирский.

Их задержка составляет от 25 до 36 минут.

В случае усиления опасности движение поездов может быть приостановлено. Пассажирам рекомендуется не ждать поездов на платформах во время воздушной тревоги, а перейти в укрытие или отойти не менее чем на 200 метров от железнодорожной инфраструктуры. Движение возобновят после устранения воздушной угрозы.

Удар по Харькову

Кроме того, утром враг нанес удар реактивным БПЛА по Киевскому району Харькова. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время устанавливаются все детали атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты поздно вечером 7 сентября атаковали Харьков дронами. Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный дом в Киевском районе города. Известно об одном пострадавшем.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 3 сентября атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, среди них двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.