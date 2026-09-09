Удар по потягу Харків — Ізюм: шестеро постраждалих

Палаючий потяг. Фото: Ізюмська МВА

Російські війська атакували залізничний потяг на Харківщині. Удар безпілотника зафіксували вранці 9 вересня біля села Іскра. Дрон влучив у задню частину потяга, після чого виникла пожежа. Попередньо постраждали шестеро людей, на місці працюють медики та рятувальники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ізюмську міську військову адміністрацію.

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Удар по потягу

Сьогодні, 9 вересня, близько 10:00 російські війська завдали удару безпілотником типу "Шахед". Влучання зафіксували на залізничній станції поряд із селом Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків — Ізюм". Після удару виникла пожежа.

Постраждалі від атаки

Попередньо, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги. Потерпілим надають необхідну допомогу.

Інформація про наслідки удару наразі уточнюється.

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Затримка потягів

Через безпекову ситуацію на Харківщині затримується рух кількох приміських поїздів. Зокрема поїзди:

№6516 Лозова — Харків-Пасажирський затримується на 1 годину 30 хвилин,

№6403 Харків-Пасажирський — Ізюм — на 1 годину 20 хвилин.

Також затримуються потяги:

№6512 Лозова — Харків-Пасажирський, №6408 Ізюм — Харків-Левада

№6318 Мерчик — Харків-Пасажирський.

Їхня затримка становить від 25 до 36 хвилин.

У разі посилення небезпеки рух поїздів можуть зупинити. Пасажирам радять не чекати потягів на платформах під час повітряної тривоги, а перейти до укриття або відійти щонайменше на 200 метрів від залізничної інфраструктури. Рух відновлять після завершення повітряної загрози.

Удар по Харкову

Крім того, зранку, ворог вдарив реактивним БпЛА по Київському району Харкова. Інформація про постраждалих не надходила. Наразі встановлюються всі деталі атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти пізно ввечері 7 вересня атакували Харків дронами. Один з ворожих безпілотників влучив в багатоповерхівку у Київському районі міста. Відомо про одну постраждалу людину.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці, 3 вересня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.