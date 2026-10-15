Российский плацдарм на Осколе: ситуация в районе Купянска

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб

Российские войска пытаются удержать позиции на берегах Оскола в Харьковской области и перехватить инициативу. В то же время украинские защитники продолжают вытеснять оккупантов с занятых территорий. Наибольшее российское присутствие на западном берегу сосредоточено возле Дворичной, тогда как на других участках силы противника рассредоточены в небольших населенных пунктах.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

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Плацдарм у Оскола

На восточном берегу Оскола российские войска контролируют значительную часть территории, тогда как украинский плацдарм на этом участке остается небольшим. На западном берегу российское присутствие, по оценке пресс-секретаря, не столь значительно. В то же время вытеснить оккупантов оттуда непросто, ведь они пытаются удержать занятые позиции.

"Они сейчас действительно активизировали усилия, пытаются перехватить инициативу, пытаются удержать свои позиции там", — отметил Виктор Трегубов.

Одним из населенных пунктов, где российские военные имеют заметное присутствие на западном берегу, является Двуречная. На других участках их силы рассредоточены в более мелких населенных пунктах. Пресс-секретарь не стал называть точную численность российской группировки, но подчеркнул, что ее присутствие на этом берегу не является значительным.

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По словам Трегубова, украинские военные продолжают прилагать усилия, чтобы вытеснить противника за реку. Однако для этого необходимы дальнейшие действия Сил обороны.

Ситуация в Купянске

Российские военные остаются в северных районах Купянска. По оценке пресс-секретаря, там находятся десятки оккупантов, которые пытаются проникнуть в город, накапливать силы и готовиться к более активным действиям. Для перемещения подразделений и эвакуации раненых россияне используют маршрут через Голубовку. В то же время этот населенный пункт находится в «серой зоне» и не контролируется оккупантами напрямую.

"Фактически, Голубовка сейчас находится в серой зоне, она не контролируется россиянами напрямую, но они могут через нее пробегать", — пояснил Трегубов.

По его словам, ситуация может оставаться такой до тех пор, пока российское присутствие на западном берегу Оскола не удастся окончательно вытеснить.

Россияне обстреляли мирных жителей

13 октября около 7:30 утра российские военные заставили десять мирных жителей выйти из Купянска. Во время движения группы оккупанты нанесли минометный удар. По имеющимся данным, пострадали как минимум два человека — мужчина и женщина. Мужчина погиб, а женщину, вероятно, эвакуировали в сторону России. Её дальнейшая судьба неизвестна. Трегубов отметил, что в течение последних одной-двух недель россияне использовали маршрут через Голубовку в Трубу для перемещения своих военных и эвакуации раненых. Ранее на этом пути также фиксировали людей в гражданской одежде с оружием.

"Сейчас мы не зафиксировали вооруженных людей. Поэтому похоже, что это была просто группа гражданских, которую отправили на выход из города для такой провокации", — сказал пресс-секретарь.

Точной информации о количестве гражданских лиц, которые до сих пор остаются в Купянске, нет. По словам Трегубова, в северных районах города до последнего оставались лишь единицы жителей.

Обострение ситуации на Великобурлуцком направлении

Российские войска также провели ротацию на Великобурлуцком направлении Харьковской области и частично восстановили свой прежний потенциал. Кроме того, оккупанты усилили присутствие в приграничной зоне. По оценке пресс-секретаря, противник может попытаться проникнуть через украинские позиции и продвинуться в направлении населенных пунктов, о которых ранее заявлял. Украинские военные следят за передвижениями россиян и готовятся противодействовать возможным попыткам наступления.

"Мы осознаем это, будем следить за ситуацией и ликвидируем всех, кто попытается это осуществить", — подчеркнул Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ продолжают штурмы в направлении Боровой в Харьковской области, но за время летней кампании не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Также Новини.LIVE писали, что на Купянском направлении российские военные продолжают попытки проникать между украинскими позициями небольшими группами. В то же время на участке возле Боровой противник не продвигается. Украинские подразделения также оказывают давление на соседние участки фронта, сдерживая силы врага и не давая ему сосредоточить их в одном месте.