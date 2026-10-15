Российский плацдарм на Осколе: ситуация в районе Купянска

Российский плацдарм у реки Оскjл: бои на Харьковщине
Российские войска пытаются удержать позиции на берегах Оскола в Харьковской области и перехватить инициативу. В то же время украинские защитники продолжают вытеснять оккупантов с занятых территорий. Наибольшее российское присутствие на западном берегу сосредоточено возле Дворичной, тогда как на других участках силы противника рассредоточены в небольших населенных пунктах.
Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.
Плацдарм у Оскола
На восточном берегу Оскола российские войска контролируют значительную часть территории, тогда как украинский плацдарм на этом участке остается небольшим. На западном берегу российское присутствие, по оценке пресс-секретаря, не столь значительно. В то же время вытеснить оккупантов оттуда непросто, ведь они пытаются удержать занятые позиции.
"Они сейчас действительно активизировали усилия, пытаются перехватить инициативу, пытаются удержать свои позиции там", — отметил Виктор Трегубов.
Одним из населенных пунктов, где российские военные имеют заметное присутствие на западном берегу, является Двуречная. На других участках их силы рассредоточены в более мелких населенных пунктах. Пресс-секретарь не стал называть точную численность российской группировки, но подчеркнул, что ее присутствие на этом берегу не является значительным.
По словам Трегубова, украинские военные продолжают прилагать усилия, чтобы вытеснить противника за реку. Однако для этого необходимы дальнейшие действия Сил обороны.
Ситуация в Купянске
Российские военные остаются в северных районах Купянска. По оценке пресс-секретаря, там находятся десятки оккупантов, которые пытаются проникнуть в город, накапливать силы и готовиться к более активным действиям. Для перемещения подразделений и эвакуации раненых россияне используют маршрут через Голубовку. В то же время этот населенный пункт находится в «серой зоне» и не контролируется оккупантами напрямую.
"Фактически, Голубовка сейчас находится в серой зоне, она не контролируется россиянами напрямую, но они могут через нее пробегать", — пояснил Трегубов.
По его словам, ситуация может оставаться такой до тех пор, пока российское присутствие на западном берегу Оскола не удастся окончательно вытеснить.
Россияне обстреляли мирных жителей
13 октября около 7:30 утра российские военные заставили десять мирных жителей выйти из Купянска. Во время движения группы оккупанты нанесли минометный удар. По имеющимся данным, пострадали как минимум два человека — мужчина и женщина. Мужчина погиб, а женщину, вероятно, эвакуировали в сторону России. Её дальнейшая судьба неизвестна. Трегубов отметил, что в течение последних одной-двух недель россияне использовали маршрут через Голубовку в Трубу для перемещения своих военных и эвакуации раненых. Ранее на этом пути также фиксировали людей в гражданской одежде с оружием.
"Сейчас мы не зафиксировали вооруженных людей. Поэтому похоже, что это была просто группа гражданских, которую отправили на выход из города для такой провокации", — сказал пресс-секретарь.
Точной информации о количестве гражданских лиц, которые до сих пор остаются в Купянске, нет. По словам Трегубова, в северных районах города до последнего оставались лишь единицы жителей.
Обострение ситуации на Великобурлуцком направлении
Российские войска также провели ротацию на Великобурлуцком направлении Харьковской области и частично восстановили свой прежний потенциал. Кроме того, оккупанты усилили присутствие в приграничной зоне. По оценке пресс-секретаря, противник может попытаться проникнуть через украинские позиции и продвинуться в направлении населенных пунктов, о которых ранее заявлял. Украинские военные следят за передвижениями россиян и готовятся противодействовать возможным попыткам наступления.
"Мы осознаем это, будем следить за ситуацией и ликвидируем всех, кто попытается это осуществить", — подчеркнул Трегубов.
Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ продолжают штурмы в направлении Боровой в Харьковской области, но за время летней кампании не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.
Также Новини.LIVE писали, что на Купянском направлении российские военные продолжают попытки проникать между украинскими позициями небольшими группами. В то же время на участке возле Боровой противник не продвигается. Украинские подразделения также оказывают давление на соседние участки фронта, сдерживая силы врага и не давая ему сосредоточить их в одном месте.