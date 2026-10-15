Російський плацдарм на Осколі: ситуація біля Куп’янська

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб

Російські війська намагаються втримати позиції на берегах Осколу на Харківщині та перехопити ініціативу. Водночас українські захисники продовжують витісняти окупантів із зайнятих територій. Найбільша російська присутність на західному березі зосереджена біля Дворічної, тоді як на інших ділянках сили противника розосереджені в менших населених пунктах.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

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Плацдарм біля Осколу

На східному березі Осколу російські війська контролюють значну частину території, тоді як український плацдарм на цій ділянці залишається невеликим. На західному березі російська присутність, за оцінкою речника, не така значна. Водночас витіснити окупантів звідти непросто, адже вони намагаються зберегти зайняті позиції.

"Вони зараз насправді активізували зусилля, намагаються перехопити ініціативу, намагаються зберегти свої позиції там", — зазначив Віктор Трегубов.

Одним із населених пунктів, де російські військові мають помітну присутність на західному березі, є Дворічна. На інших ділянках їхні сили розосереджені в менших населених пунктах. Речник не став називати точну чисельність російського угруповання, але наголосив, що його присутність на цьому березі не є значною.

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За словами Трегубова, українські військові продовжують докладати зусиль, щоб витіснити противника за річку. Однак для цього потрібні подальші дії Сил оборони.

Ситуація у Куп’янську

Російські військові залишаються в північних районах Куп’янська. За оцінкою речника, там перебувають десятки окупантів, які намагаються проникати в місто, накопичувати сили та готуватися до активніших дій. Для переміщення підрозділів і евакуації поранених росіяни використовують маршрут через Голубівку. Водночас цей населений пункт перебуває в сірій зоні й не контролюється окупантами безпосередньо.

"Фактично, Голубівка зараз у сірій зоні, вона не є контрольованою росіянами безпосередньо, але вони можуть через неї пробігати", — пояснив Трегубов.

За його словами, ситуація може залишатися такою, доки російську присутність на західному березі Осколу не вдасться остаточно витіснити.

Росіяни обстріляли цивільних

13 жовтня близько 7:30 ранку російські військові спонукали десятьох мирних жителів вийти з Куп’янська. Під час руху групи окупанти завдали мінометного удару. За наявними даними, постраждали щонайменше двоє людей — чоловік і жінка. Чоловік загинув, а жінку, ймовірно, евакуювали в бік Росії. Її подальша доля невідома. Трегубов зазначив, що протягом останніх одного-двох тижнів росіяни використовували маршрут через Голубівку до Труби для переміщення своїх військових і евакуації поранених. Раніше на цьому шляху також фіксували людей у цивільному одязі зі зброєю.

"Зараз ми не зафіксували озброєних людей. Тому схоже на те, що це була просто група цивільних, яка була послана на вихід з міста для такої провокації", — сказав речник.

Точної інформації про кількість цивільних, які досі залишаються в Куп’янську, немає. За словами Трегубова, в північних районах міста до останнього залишалися лише одиниці мешканців.

Загострення на Великобурлуцькому напрямку

Російські війська також провели ротацію на Великобурлуцькому напрямку Харківщини та частково відновили свій попередній потенціал. Крім того, окупанти посилили присутність у прикордонній зоні. За оцінкою речника, противник може спробувати проникнути через українські позиції та просунутися в напрямку населених пунктів, про які раніше заявляв. Українські військові стежать за переміщеннями росіян і готуються протидіяти можливим спробам наступу.

"Ми свідомі цього, ми будемо за цим спостерігати і ми будемо ліквідувати усіх, хто намагатиметься це проводити", — наголосив Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Також Новини.LIVE писали, що на Куп'янському напрямку російські військові продовжують спроби просочуватися між українськими позиціями малими групами. Водночас на ділянці біля Борової противник не має просування. Українські підрозділи також впливають на сусідні відтинки фронту, стримуючи сили ворога та не даючи йому зосередити їх в одному місці.