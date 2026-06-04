Российский удар по Харькову: последствия утреннего обстрела (фото)

Последствия попадания в домик. Фото: Новини.LIVE/Елена Шмиголь

Российские беспилотники утром 4 июня атаковали Харьков. Попадание зафиксировали сразу в двух районах города, еще в одном районе упали обломки дрона. Из-за ударов вспыхнули пожары, в частности на крыше многоэтажки. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Удар по Харькову

Утром 4 июня российская армия атаковала Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Немышлянском и Слободском районах города, а в Салтовском районе упали обломки одного из дронов. По словам городского головы Игоря Терехова, один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. На месте начался пожар. Пока данных о раненых не поступало.

Обломки на дороге. Фото: Новини.LIVE/Елена Шмиголь

Позже Терехов сообщил, что боевая часть беспилотника, который попал в дом, не сдетонировала. На месте работали взрывотехники, которые должны были обезвредить опасный боеприпас.

Часть снаряда. Фото: Новини.LIVE/Елена Шмиголь

Другие удары

Еще одно попадание произошло в Слободском районе. По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, там также возник пожар. В Немышлянском районе спасателям удалось потушить возгорание на крыше многоэтажки.

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Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Елена Шмиголь

Тем временем около 09:52 в Салтовском районе зафиксировали падение обломков российского беспилотника. Они упали на территорию частного домовладения. Информация о последствиях атаки уточняется.

Экстренные службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Елена Шмиголь

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 июня и утром российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар ракетами и ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали сразу в четырех районах города. Повреждены жилые дома, детский сад, школа, предприятия и гражданская инфраструктура. Пострадали более 10 человек, среди них — ребенок.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 4 июня в Харькове зафиксировали попадание баллистической ракеты в Слободском районе города. По данным начальника местной областной военной администрации Олега Синегубова, в результате удара на открытой территории загорелась сухая растительность.