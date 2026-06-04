Російський удар по Харкову: наслідки ранкового удару (фото)

Наслідки влучання у будинон. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Російські безпілотники зранку 4 червня атакували Харків. Влучання зафіксували одразу у двох районах міста, ще в одному районі впали уламки дрона. Через удари спалахнули пожежі, зокрема на даху багатоповерхівки. Інформації про постраждалих не надходило.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Удар по Харкову

Вранці 4 червня російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста, а у Салтівському районі впали уламки одного з дронів. За словами міського голови Ігоря Терехова, один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. На місці почалася пожежа. Наразі даних про поранених не надходило.

Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Пізніше Терехов повідомив, що бойова частина безпілотника, який влучив у будинок, не здетонувала. На місці працювали вибухотехніки, які мали знешкодити небезпечний боєприпас.

Частина снаряду. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Інші удари

Ще одне влучання сталося у Слобідському районі. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там також виникла пожежа. У Немишлянському районі рятувальникам вдалося загасити займання на даху багатоповерхівки.

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Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Тим часом близько 09:52 у Салтівському районі зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Вони впали на територію приватного домоволодіння. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Екстренні служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 2 червня та зранку російські війська завдали по Харкову комбінованого удару ракетами та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували одразу у чотирьох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, школа, підприємства та цивільна інфраструктура. Постраждали понад 10 осіб, серед них — дитина.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 4 червня у Харкові зафіксували влучання балістичної ракети в Слобідському районі міста. За даними начальника місцевої обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок удару на відкритій території загорілася суха рослинність.