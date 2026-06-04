Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Російський удар по Харкову: наслідки ранкового удару (фото)

Російський удар по Харкову: наслідки ранкового удару (фото)

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 11:53
Російський удар по Харкову: наслідки ранкового удару (фото)
Наслідки влучання у будинон. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Російські безпілотники зранку 4 червня атакували Харків. Влучання зафіксували одразу у двох районах міста, ще в одному районі впали уламки дрона. Через удари спалахнули пожежі, зокрема на даху багатоповерхівки. Інформації про постраждалих не надходило.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Удар по Харкову

Вранці 4 червня російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста, а у Салтівському районі впали уламки одного з дронів. За словами міського голови Ігоря Терехова, один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. На місці почалася пожежа. Наразі даних про поранених не надходило.

Обстріл Харкова 4 червня
Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Пізніше Терехов повідомив, що бойова частина безпілотника, який влучив у будинок, не здетонувала. На місці працювали вибухотехніки, які мали знешкодити небезпечний боєприпас.

Обстріл Харкова 4 червня
Частина снаряду. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Інші удари

Ще одне влучання сталося у Слобідському районі. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там також виникла пожежа. У Немишлянському районі рятувальникам вдалося загасити займання на даху багатоповерхівки.

Читайте також:
Обстріл Харкова 4 червня
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Тим часом близько 09:52 у Салтівському районі зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Вони впали на територію приватного домоволодіння. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Обстріл Харкова 4 червня
Екстренні служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Олена Шміголь

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 2 червня та зранку російські війська завдали по Харкову комбінованого удару ракетами та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували одразу у чотирьох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, школа, підприємства та цивільна інфраструктура. Постраждали понад 10 осіб, серед них — дитина.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 4 червня у Харкові зафіксували влучання балістичної ракети в Слобідському районі міста. За даними начальника місцевої обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок удару на відкритій території загорілася суха рослинність.

Харків обстріли атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації