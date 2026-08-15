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Главная Харьков Руины вместо домов: фото из Купянска на Харьковщине

Руины вместо домов: фото из Купянска на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 14:36
Россияне превратили Купянск на Харьковщине в руины: фото с высоты
Разрушенные жилые дома. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

Купянск в Харьковской области, который по-прежнему остается одним из прифронтовых городов региона, уже не узнать. На свежих кадрах с высоты видны разрушенные многоэтажки, поврежденные учебные и другие городские объекты. Таким стал город сейчас после длительных боевых действий и постоянных российских атак.

Кадры вида города с дрона опубликовала 41-я отдельная механизированная бригада, сообщает Новини.LIVE.

Зруйновані житлові квартали та багатоповерхівки у Куп'янську після російських обстрілів
Жилые кварталы Купянска после российских атак. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

Как выглядит Купянск

На кадрах видны масштабные разрушения целых жилых кварталов. Часть многоэтажек выгорела, в других уничтожены подъезды, крыши и целые секции. Кое-где от домов остались лишь отдельные стены, а на месте других лежат груды бетонных конструкций.

Зруйнована секція житлової багатоповерхівки та купи уламків у Куп'янську
Разрушенная секция многоэтажного дома в Купянске. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

Вокруг многоэтажек видны разрушенные частные дома и хозяйственные постройки. Повреждены также промышленные и общественные здания; на одном из фото видно разрушенное большое здание рядом со спортивной площадкой. Улицы и территории между домами практически пусты, а среди руин уже прорастают трава и деревья.

Пошкоджена велика будівля поруч зі спортивним майданчиком у Куп'янську
Разрушенное здание в Купянске. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

На отдельных кадрах военные запечатлели диких животных, в частности лису и косулю, среди заброшенных и разрушенных районов города.

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Косуля на зарослій території серед пошкоджених районів Куп'янська на Харківщині
Косуля посреди поля в Купянске. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада
Лисиця серед рослинності поблизу зруйнованих житлових кварталів Куп'янська
Лиса среди выжженных полей Купянска. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

В 41-й ОМБр отмечают, что когда-то на этих улицах кипела обычная городская жизнь, однако российские атаки оставляют после себя руины. Купянск продолжает находиться в зоне боевых действий и регулярно подвергается ударам РФ. В городе разрушена критически важная инфраструктура, значительные повреждения получил жилой фонд.

Дві сильно пошкоджені багатоповерхівки та зруйновані приватні будинки у Куп'янську
Разрушенные жилые дома в Купянске. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

Ситуация на Купянском направлении

Ситуация вокруг Купянска остается сложной. По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 15 августа, в течение предыдущих суток на Купянском направлении произошло 14 наступательных действий российских войск. Оккупанты атаковали в направлении Петро-Ивановки и в районе Голубовки. Всего за сутки по всей линии фронта было зафиксировано 233 боевых столкновения.

Пошкоджені багатоповерхові та інші будівлі у зруйнованому районі Куп'янська
Разрушения в жилом районе Купянска. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

Активность российских войск на этом участке фиксируется и в последние дни. Противник пытается развивать наступление в Купянском районе и стремится разрезать украинский плацдарм. В частности, российские подразделения пытаются найти слабые места в обороне и создать условия для дальнейшего продвижения. Для этого оккупанты активно используют квадроциклы, багги и другую лёгкую колёсную технику. Она помогает быстро маневрировать, но только на более безопасном расстоянии от украинских позиций.

Ранее украинские военные также сообщали о значительной концентрации российских беспилотных подразделений в районе Купянска. Наибольшая активность российских войск фиксируется на левом берегу Оскола. По словам спикера группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупанты постоянно пытаются продвинуться вглубь украинских позиций. Для этого они отказались от массовых штурмов и делают ставку на небольшие группы пехоты, которые действуют практически непрерывно.

Панорама Куп'янська на Харківщині з пошкодженими будинками на тлі заходу сонця
Купянск в Харьковской области с высоты. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 19 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали шесть человек. Разрушения зафиксированы в жилом секторе, на сельскохозяйственных предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали, что россияне оккупировали в Харьковской области несуществующее село Щербаковка. Так, российское Минобороны заявило о якобы захвате населенного пункта, а пропагандистские ресурсы сразу же начали распространять эту информацию. Однако есть важная деталь: село Щербаковка было ликвидировано еще в 1997 году. То есть российские военные заявили о взятии населенного пункта, которого уже почти 30 лет не существует.

обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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