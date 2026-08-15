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Головна Харків Руїни замість будинків: фото з Куп'янська на Харківщині

Руїни замість будинків: фото з Куп'янська на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 14:36
Росіяни перетворили Куп'янськ на Харківщині в руїни: фото з висоти
Знищені житлові будинки. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

Куп'янськ на Харківщині, який залишається одним із прифронтових міст регіону, вже не впізнати. На свіжих кадрах з висоти видно зруйновані багатоповерхівки, пошкоджені навчальні та інші міські об'єкти. Таким місто є нині після тривалих бойових дій та постійних російських атак.

Кадри вигляду міста з дрона опублікувала 41-ша окрема механізована бригада, інформує Новини.LIVE.

Зруйновані житлові квартали та багатоповерхівки у Куп'янську після російських обстрілів
Житлові квартали Куп'янська після російських атак. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

Який вигляд має Куп'янськ

На кадрах видно масштабні руйнування цілих житлових кварталів. Частина багатоповерхівок вигоріла, в інших знищені під'їзди, дахи та цілі секції. Подекуди від будинків залишилися лише окремі стіни, а на місці інших лежать купи бетонних конструкцій.

Зруйнована секція житлової багатоповерхівки та купи уламків у Куп'янську
Знищена секція багатоповерхівки у Куп'янську. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

Навколо багатоповерхівок видно понівечені приватні будинки та господарські споруди. Пошкоджені також промислові й громадські будівлі, на одному з фото видно зруйновану велику будівлю поруч зі спортивним майданчиком. Вулиці та території між будинками практично порожні, а серед руїн уже проростає трава та дерева.

Пошкоджена велика будівля поруч зі спортивним майданчиком у Куп'янську
Зруйнована будівля у Куп'янську. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

На окремих кадрах військові зафіксували диких тварин, зокрема лисицю та косулю, серед покинутих і зруйнованих районів міста.

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Косуля на зарослій території серед пошкоджених районів Куп'янська на Харківщині
Косуля серед поля у Куп'янську. Фото: 41-ша окрема механізована бригада
Лисиця серед рослинності поблизу зруйнованих житлових кварталів Куп'янська
Лисиця серед горілих полів Куп'янська. Фото: 41 окрема механізована бригада

У 41-й ОМБр зазначають, що колись на цих вулицях вирувало звичайне міське життя, однак російські атаки залишають після себе руїни. Куп'янськ продовжує перебувати в зоні бойових дій та регулярно зазнає ударів РФ. У місті зруйнована критична інфраструктура, значних пошкоджень зазнав житловий фонд.

Дві сильно пошкоджені багатоповерхівки та зруйновані приватні будинки у Куп'янську
Зруйновані житлові будинки у Куп'янську. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

Ситуація на Куп'янському напрямку

Ситуація навколо Куп'янська залишається складною. За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 15 серпня, протягом попередньої доби на Куп'янському напрямку відбулося 14 наступальних дій російських військ. Окупанти атакували у бік Петро-Іванівки та в районі Голубівки. Загалом протягом доби на всій лінії фронту зафіксували 233 бойові зіткнення.

Пошкоджені багатоповерхові та інші будівлі у зруйнованому районі Куп'янська
Руйнування у житловому районі Куп'янська. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

Активність російських військ на цій ділянці фіксують і протягом останніх днів. Противник намагається розвивати наступ на Куп'янщині та прагне розрізати український плацдарм. Зокрема, російські підрозділи намагаються знайти слабкі місця в обороні та створити умови для подальшого просування. Для цього окупанти активно використовують квадроцикли, багі та іншу легку колісну техніку. Вона допомагає швидко маневрувати, але лише на безпечнішій відстані від українських позицій.

Раніше українські військові також повідомляли про значну концентрацію російських безпілотних підрозділів у районі Куп'янська. Найвища активність російських військ фіксується на лівому березі Осколу. За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, окупанти постійно намагаються просунутися вглиб українських позицій. Для цього вони відмовилися від масових штурмів і роблять ставку на невеликі групи піхоти, які діють практично безперервно.

Панорама Куп'янська на Харківщині з пошкодженими будинками на тлі заходу сонця
Куп'янськ на Харківщині з висоти. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 19 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Руйнування зафіксовані в житловому секторі, на сільськогосподарських підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни окупували на Харківщині неіснуюче село Щербаківка. Так, російське Міноборони заявило про нібито захоплення населеного пункту, а пропагандистські ресурси одразу почали поширювати цю інформацію. Однак є важлива деталь: село Щербаківка було ліквідоване ще у 1997 році. Тобто російські військові заявили про взяття населеного пункту, якого вже майже 30 років не існує.

обстріли Новини Харкова атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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