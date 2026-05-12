Рынок топлива на Харьковщине: ситуация на 12 мая

Дата публикации 12 мая 2026 16:10
Цены на АЗС Харькова. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 12 мая, на заправках Харьковской области наблюдается дальнейшее изменение ценовых показателей на основные виды топлива. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в регионе, АЗС продолжают работать, однако цены остаются нестабильными и зависимыми от логистических вызовов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Средние цены на топливо

На сегодня средняя стоимость топлива в Харьковском регионе зафиксирована на таких отметках:

  • Бензин А-95 премиум — 77,85 грн/л;
  • Бензин А-95 — 72,48 грн/л;
  • Бензин А-92 — 67,03 грн/л;
  • Дизельное топливо (ДТ) — 87,69 грн/л;
  • Автомобильный газ — 47,97 грн/л.

Актуальные цены на АЗС

Согласно последним данным на стелах популярных сетей города, реальная стоимость топлива на конкретных заправках выглядит так:

Сеть WOG

  • ДТ Euro — 89.90 грн/л;
  • ДТ Mustang — 92.90 грн/л;
  • А-95 Mustang — 77.90 грн/л;
  • А-95 (обычный) — 80.90 грн/л;
  • А-100 — 87.90 грн/л.

Сеть БРСМ-Нафта

  • 95 Euro Plus — 69.99 грн/л;
  • 95e Premium+ — 58.99 грн/л;
  • ДТ Euro — 86.49 грн/л;
  • Газ Plus — 46.99 грн/л;
  • EcoBlue — 44.99 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ рынка свидетельствует о разнонаправленной динамике цен в течение последних 24 часов. Главным изменением стало подорожание бензина марки А-92, который прибавил в цене 10 копеек по сравнению со вчерашним показателем в 66,93 грн/л.

В то же время самые популярные марки бензина - А-95 премиум и А-95 — остались на уровне вчерашнего дня (77,85 грн/л и 72,48 грн/л соответственно), не продемонстрировав роста.

Зато наблюдается приятная для водителей тенденция к снижению стоимости дизеля и газа. Дизельное топливо подешевело на 10 копеек (вчера его цена составляла 87,79 грн/л), а автомобильный газ сбросил 4 копейки, опустившись с 48,01 грн/л до 47,97 грн/л.

Почему цены остаются нестабильными

Эксперты отмечают, что на формирование стоимости топлива на Харьковщине продолжает влиять ряд критических факторов. Во-первых, это ситуация с безопасностью в прифронтовом регионе: постоянные атаки врага на объекты топливной инфраструктуры и АЗС заставляют операторов закладывать высокие риски в стоимость логистики.

Во-вторых, на рынок давят сезонные факторы, в частности высокий спрос со стороны агропромышленного сектора. Хотя мировые котировки на нефть несколько стабилизировались, валютные колебания и сложные пути поставки ресурса в Харьков не позволяют ценам существенно снизиться.

Стоит помнить, что реальная цена на стелах конкретных сетей АЗС может отличаться от среднестатистических показателей в зависимости от маркетинговой политики компаний и наличия запасов топлива.

Как сообщали Новини.LIVE, с начала полномасштабной войны в Харькове горожане бесплатно пользуются общественным транспортом. Город остается прифронтовым и живет под постоянными тревогами. Власти объясняют, что сейчас брать деньги с пассажиров неуместно.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 9 и 10 мая временно меняли работу общественного транспорта. Из-за ремонтных работ часть трамваев не будет курсировать, а один из троллейбусных маршрутов изменит схему движения.

цены на топливо Харьков АЗС
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
