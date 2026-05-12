Ринок пального на Харківщині: ситуація на 12 травня

Ціни на АЗС Харкова. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 12 травня, на заправках Харківської області спостерігається подальша зміна цінових показників на основні види пального. Попри складну безпекову ситуацію в регіоні, АЗС продовжують працювати, проте ціни залишаються нестабільними та залежними від логістичних викликів.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Мінфін.

Середні ціни на пальне

Станом на сьогодні середня вартість пального в Харківському регіоні зафіксована на таких відмітках:

Бензин А-95 преміум — 77,85 грн/л;

Бензин А-95 — 72,48 грн/л;

Бензин А-92 — 67,03 грн/л;

Дизельне пальне (ДП) — 87,69 грн/л;

Автомобільний газ — 47,97 грн/л.

Актуальні ціни на АЗС

Згідно з останніми даними на стелах популярних мереж міста, реальна вартість пального на конкретних заправках виглядає так:

Мережа WOG

ДП Euro — 89.90 грн/л;

ДП Mustang — 92.90 грн/л;

А-95 Mustang — 77.90 грн/л;

А-95 (звичайний) — 80.90 грн/л;

А-100 — 87.90 грн/л.

Мережа БРСМ-Нафта

95 Euro Plus — 69.99 грн/л;

95e Premium+ — 58.99 грн/л;

ДП Euro — 86.49 грн/л;

Газ Plus — 46.99 грн/л;

EcoBlue — 44.99 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

​Аналіз ринку свідчить про різноспрямовану динаміку цін протягом останніх 24 годин. Головною зміною стало подорожчання бензину марки А-92, який додав у ціні 10 копійок порівняно з учорашнім показником у 66,93 грн/л. ​

Водночас найпопулярніші марки бензину — А-95 преміум та А-95 — залишилися на рівні вчорашнього дня (77,85 грн/л та 72,48 грн/л відповідно), не продемонструвавши зростання.

Натомість спостерігається приємна для водіїв тенденція до зниження вартості дизеля та газу. Дизельне пальне здешевшало на 10 копійок (учора його ціна становила 87,79 грн/л), а автомобільний газ скинув 4 копійки, опустившись з 48,01 грн/л до 47,97 грн/л. ​

Чому ціни залишаються нестабільними

​ Експерти зазначають, що на формування вартості пального на Харківщині продовжує впливати низка критичних факторів. По-перше, це безпекова ситуація в прифронтовому регіоні: постійні атаки ворога на об'єкти паливної інфраструктури та АЗС змушують операторів закладати високі ризики у вартість логістики.

​По-друге, на ринок тиснуть сезонні чинники, зокрема високий попит з боку агропромислового сектору. Хоча світові котирування на нафту дещо стабілізувалися, валютні коливання та складні шляхи постачання ресурсу до Харкова не дозволяють цінам суттєво знизитися. ​

Варто пам'ятати, що реальна ціна на стелах конкретних мереж АЗС може відрізнятися від середньостатистичних показників залежно від маркетингової політики компаній та наявності запасів пального.

Як повідомляли Новини.LIVE, від початку повномасштабної війни у Харкові містяни безкоштовно користуються громадським транспортом. Місто залишається прифронтовим і живе під постійними тривогами. Влада пояснює, що наразі брати гроші з пасажирів недоречно.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 9 та 10 травня тимчасово змінювали роботу громадського транспорту. Через ремонтні роботи частина трамваїв не курсуватиме, а один із тролейбусних маршрутів змінить схему руху.