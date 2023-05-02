"Самурай будет голоден, но накормит других": японец открыл в Харькове кафе с бесплатной едой

Фуминори Цучико, 75-летний гуманитарный волонтер из Японии, смотрит в окно своего кафе. Фото: REUTERS/Viktoriia Yakymenko

75-летний Фуминори Цутико в июне 2022 года японцы в знак поддержки Украины переехали жить в метро, где харьковчане скрывались от российских обстрелов и уже начал кормить жителей города. Но теперь он решил помочь жителям города по-другому – кормит их вкусными горячими блюдами. Ежедневное заведение посещает около полутысячи человек. Команда Новини.LIVE познакомилась с волонтером и узнала о его жизни в Харькове и кафе.

Жизнь в метро

Японский путешественник Фуминори Цутико был в Польше, когда узнал войну в Украине. Его удивила история харьковчан, вынужденных покинуть свои дома и жить в городской подземке, спасаясь от российских обстрелов. Фуминори Цутико решил приехать в Харьков и спустился в метро, чтобы узнать, чем он может помочь людям.

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"Я увидел, что люди в Харькове находятся в опасности. Я побывал на нескольких станциях метро, где люди нуждались в помощи. Я решил остаться здесь и помочь им", — вспоминает японский волонтер.

Люди на станций метро "Героев Труда" в Харькове, апрель 2022 г. Фото: УНИАН/ Мариенко Андрей

В течение 9 месяцев во время самых массовых атак россиян по Харькову Фуми, так его прозвали харьковчане, жил вместе с горожанами в подземке на станции метро "Героев Труда" — это район Северной Салтовки, наиболее пострадавший от атак в Харькове. Сначала он привез еду для 3000 человек, но со временем ему пришлось сократить количество до 150 человек, поскольку закончились финансы. Сначала рестораны снабжали едой, но впоследствии Цутико начал бегать в магазины, чтобы купить продукты, а также все необходимое — одежду, бытовые вещи и прочее.

"Я продал свой дом в Японии и стал также своего рода бездомным, эти деньги я потратил на помощь людям. Потому что японский самурай может оставаться голодным, но накормит других. Это почти как украинский казак", — рассказывает Фуми.

Открытие кафе

После того, как украинская армия деоккупировала Харьковскую область и метрополитен перестал быть убежищем, японец некоторое время раздавал людям продукты прямо на улице.

Фуминори Цутико раздает продукты харьковчанам. Фото: Facebook/Fuminori Tsuchiko

Но потом он нашел другой способ помочь украинцам — предложив им бесплатное горячее питание в его кафе Fumi. Заведение Фуминори открыло рядом со станцией метро, где шел вместе с харьковчанами, на счет пожертвований земляков из Японии.

"В Японии многие люди поддерживают украинцев и присылают мне денежную помощь. Они говорят: "Фуми – поддерживай!". Я здесь сам, но я свободен, и мне помогают украинцы: Наталья, Елена, Люда, много-много людей", — говорит Фуминори.

Фуминори Цутико рядом со своим кафе "Fumi". Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

Подготовка открытия кафе продолжалась около полутора месяцев. Помогала Фуминори в организационных вопросах харьковчанка Наталья Крама, она вместе с ним жила в метро.

"Сначала у нас был план не открыть кафе, а это должен быть киоск. Но потом мы поняли, что этого будет мало — мы попросили администрацию рынка выделить нам большее заведение", — вспоминает Наталья.

Женщина рассказывает, что Фуми не признает б/у технику или мебель, поэтому все в заведение заказывали новое.

Фуминори Цутико обсуждает вместе с Натальей Крама меню на следующий день. Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

Работа заведения

Заведение Цучико предлагает бесплатную еду всем, кто в ней нуждается, без каких-либо ограничений или предоставления документов. Здесь люди могут получить вкусную еду, которую готовят опытные повара. Многие из сотрудников кафе жители Салтовки тоже прятались вместе с японским волонтером в харьковской подземке. Есть среди них и те, кто и раньше работал волонтером в других городах.

"Я работала волонтером в Днепре, тоже мы помогали, готовили обеды. Так же помогала, работала на кухне. Потом приехала сюда", — вспоминает повар Екатерина.

Процесс приготовления пищи кафе "Fumi". Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

Женщина рассказывает, сейчас они работают в две смены, чтобы накормить жителей города. В меню у них первое, второе и чай со сладостями. Все блюда идут с мясом и каждый день разные.

Сейчас в кафе Фуминори приходит около полутысячи человек. Японец знаком с большинством своих посетителей лично, поскольку провел с ними девять месяцев в метрополитене, скрываясь от российских ракет. Хотя Цучико плохо говорит по-английски, а местные жители не понимают японский, им удается найти общий язык.

Выдача обедов в кафе Fumi. Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

Сейчас в заведении не хватает рук, чтобы накормить всех нуждающихся. Поэтому на помощь в Фум приехал его друг из Японии Адачи. Сейчас мужчина помогает сотрудницам кафе на раздаче горячих обедов.

Японский друг Адачи помогает в кафе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

Волонтер не планирует возвращаться в Японию. Дома у него там уже нет, а сейчас он снимает жилье в Харькове. В Токио у него остались две взрослые дочери — им он пообещал приезжать на праздники. Сейчас Фуминори хочет оставаться в Украине до тех пор, пока люди будут нуждаться в его помощи.