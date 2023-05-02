"Самурай буде голодним, але нагодує інших": японець відкрив у Харкові кафе із безкоштовною їжею

Фумінорі Цучіко, 75-річний гуманітарний волонтер із Японії, дивиться у вікно свого кафе. Фото: REUTERS/Viktoriia Yakymenko

75-річний Фумінорі Цутіко у червні 2022 року японці на знак підтримки України переїхали жити в метро, де харків'яни ховалися від російських обстрілів і вже тоді почав годувати мешканців міста. Але тепер він вирішив допомогти мешканцям міста по-іншому — годує їх смачними гарячими стравами. Щоденного закладу відвідує близько півтисячі людей. Команда Новини.LIVE познайомилась з волонтером та дізналась про його життя у Харкові й кафе.

Життя у метро

Японський мандрівник Фумінорі Цутіко був у Польщі, коли дізнався про війну в Україні. Його здивувала історія харків'ян, які були змушені залишити свої будинки та жити у міській підземці, рятуючись від російських обстрілів. Фумінорі Цутіко вирішив приїхати до Харкова і спустився до метро, щоб дізнатися, чим він може допомогти людям.

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"Я побачив, що люди у Харкові перебувають у небезпеці. Я побував на кількох станціях метро де люди потребували допомоги. Я вирішив залишитися тут і допомогти їм", — згадує японський волонтер.

Люди на станцій метро "Героів Праці" в Харкові, квітень 2022 р. Фото: УНІАН/ Марієнко Андрій

Протягом 9 місяців під час наймасовіших атак росіян по Харкову Фумі, так його прозвали харків'яни, жив разом із городянами у підземці на станції метро "Героїв Праці" — це район Північної Салтівки, який найбільше постраждав від атак у Харкові. Спочатку він привіз їжу для 3000 людей, але згодом йому довелося скоротити кількість до 150 осіб, оскільки закінчилися фінанси. Спочатку ресторани забезпечували їжею, але згодом Цутіко почав бігати до магазинів аби купити продукти, а також усе необхідне — одяг, побутові речі та інше.

"Я продав свій будинок у Японії та став також свого роду бездомним, ці гроші я витратив на допомогу людям. Тому що японський самурай може залишатися голодним, але нагодує інших. Це майже як український козак", — розповідає Фумі.

Відкриття кафе

Після того, як українська армія деокупувала Харківську область і метрополітен перестав бути притулком, японець певний час роздавав людям продукти просто на вулиці.

Фумінорі Цутіко роздає продукти харків'янам. Фото: Facebook/Fuminori Tsuchiko

Але згодом він знайшов інший спосіб допомогти українцям — запропонувавши їм безкоштовне гаряче харчування в його кафе Fumi. Заклад Фумінорі відкрив поряд із станцією метро де шекав разом з харків'янами, на рахунок пожертв земляків із Японії.

"У Японії багато людей підтримують українців та надсилають мені грошову допомогу. Вони кажуть: "Фумі – підтримуй!". Я тут сам, але я вільний, і мені допомагають українці: Наталя, Олена, Люда, багато-багато людей", — каже Фумінорі.

Фумінорі Цутіко поряд зі своїм кафе "Fumi". Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Підготовка відкриття кафе тривала близько півтора місяця. Допомагала Фумінорі в організаційних питаннях харків'янка Наталія Крама, вона разом із ним жила у метро.

"Спочатку у нас був план не відкрити кафе, а це мав бути кіоск. Але потім ми зрозуміли, що цього буде мало – ми попросили адміністрацію ринку виділити нам більше заклад", — згадує Наталя.

Жінка розповідає, що Фумі не признає вживану техніку або меблі, тому усе у заклад замовляли нове.

Фумінорі Цутіко обговорює разом з Наталею Крама меню на наступний день. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Робота закладу

Заклад Цучико пропонує безкоштовну їжу всім, хто її потребує, без будь-яких обмежень або надання документів. Тут люди можуть отримати смачну їжу, яку готують досвідчені кухарі. Багато хто зі співробітників кафе жителі Салтівки й теж ховалися разом із японським волонтером у харківській підземці. Є серед них і ті, хто і до цього працював волонтером в інших міста.

"Я працювала волонтером у Дніпрі, теж ми допомагали, готували обіди. Так само допомагала, працювала на кухні. Потім приїхала сюди", — згадує кухар Катерина.

Процес приготування їжі кафе "Fumi". Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Жінка розповідає, нині вони працюють у дві зміни аби нагодувати мешканців міста. В меню в них перше, друге та чай з солодощами. Усі страви йдуть з м’ясом і кожного дня різні.

Зараз у кафе Фумінорі приходить близько півтисячі людей. Японець знайомий з більшістю своїх відвідувачів особисто, оскільки провів із ними дев'ять місяців у метрополітені, ховаючись від російських ракет. Хоча Цучико погано розмовляє англійською, а місцеві жителі не розуміють японську, їм вдається порозумітися.

Видача обідів у кафе "Fumi". Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Нині в закладі не вистачає рук, аби нагодувати усіх нужденних. Тому на допомогу до Фумі приїхав його друг з Японії Адачі. Зараз чоловік допомагає співробітницям кафе на роздачі гарячих обідів.

Японський друг Адачі допомагає у кафе. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Волонтер не планує повертатися до Японії. Будинку в нього там вже немає, а зараз він винаймає житло у Харкові. У Токіо у нього залишилися 2 дорослі дочки — їм він пообіцяв приїжджати на свята. Зараз Фумінорі хоче залишатися в Україні доти, доки люди потребуватимуть його допомоги.