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Главная Харьков СБУ объявила о подозрении харьковскому блогеру, который уехал в РФ

СБУ объявила о подозрении харьковскому блогеру, который уехал в РФ

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 12:19
СБУ объявила о подозрении харьковскому блогеру, который уехал в РФ
Блогер из Харькова, которого подозревают в оправдании вооруженной агрессии РФ. Фото: Сергей К./Instagram

Служба безопасности Украины сообщила о заочном предъявлении подозрения 38-летнему блогеру из Харькова, который после начала полномасштабного вторжения уехал в Россию. По данным следствия, мужчина распространял пророссийский контент, оправдывал войну против Украины и призывал к изменению государственной границы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Управление СБ Украины в Харьковской области.

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Подозрение харьковскому блогеру. Фото: СБУ

Распространял информацию в пользу РФ

По информации СБУ, после выезда в РФ харьковчанин начал использовать собственный YouTube-канал для распространения материалов в пользу государства-агрессора. Правоохранители отмечают, что общая аудитория его информационных ресурсов насчитывает около полумиллиона пользователей.

По версии следствия, блогер систематически публиковал видео с призывами к изменению границ территории Украины и распространял прокремлевские нарративы.

В чем подозревают блогера

По данным украинских СМИ, вероятно, фигурантом дела является харьковский мотоблогер Сергей Кузнецов, известный под псевдонимом Lankarra. До начала полномасштабной войны он вел YouTube-канал, посвященный мотоциклам, путешествиям и обзорам техники, а его аудитория насчитывала сотни тысяч подписчиков.

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СБУ утверждает, что фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживал действия российских оккупантов и распространял ложную информацию о войне. В частности, по данным следствия, он отрицал полномасштабное вторжение России и называл войну в Украине «внутренним гражданским конфликтом».

Какое наказание грозит блогеру

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по адресам, связанным с подозреваемым. В ходе следственных действий было обнаружено имущество, которое, по данным СБУ, принадлежит фигуранту. Речь идет об автомобиле, двух спортивных мотоциклах и доле в квартире. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на эти активы.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и героизация ее участников. Правоохранители продолжают устанавливать местонахождение подозреваемого.

Харьковчанка оправдывала удары РФ

Ранее в Харькове суд вынес приговор местной жительнице, которая в Telegram распространяла пророссийские сообщения, оправдывала агрессию РФ и отрицала российские удары по украинским городам. В своих сообщениях она перекладывала ответственность за обстрелы на Украину. В частности, она писала, что удары по Харькову якобы были «внутренними зачистками», а обстрелы энергетической инфраструктуры и жилых домов называла «провокациями». В материалах дела также упоминаются ее комментарии о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет", где она утверждала о "самоприлете". 

ТакжеНовини.LIVE писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который, по данным следствия, вместе с сообщником вывез пограничника из района боевых действий на Купянском направлении и получил за это 4500 долларов.

Кроме того,Новини.LIVEсообщали, что в Харькове сообщили о подозрении депутату городского совета. Его считают причастным к организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. "Тур" в Румынию он продавал за 17 тысяч долларов, а маршрут пролегал через Киев и Одесскую область.

СБУ блогеры госизмена Новости Харькова
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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