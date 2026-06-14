СБУ оголосила підозру харківському блогеру, який виїхав до РФ

Блогер з Харкова, якого підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ. Фото: Сергій К./Instagram

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру 38-річному блогеру з Харкова, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. За даними слідства, чоловік поширював проросійський контент, виправдовував війну проти України та закликав до зміни державного кордону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Управління СБ України в Харківській області.

Підозра харківському блогеру. Фото: СБУ

Поширював інформацію на користь РФ

За інформацією СБУ, після виїзду до РФ харків'янин почав використовувати власний YouTube-канал для поширення матеріалів на користь держави-агресора. Правоохоронці зазначають, що загальна аудиторія його інформаційних ресурсів налічує близько пів мільйона користувачів.

За версією слідства, блогер систематично публікував відео із закликами до зміни меж території України та поширював прокремлівські наративи.

У чому підозрюють блогера

За даними українських медіа, ймовірно, фігурантом справи є харківський мотоблогер Сергій Кузнецов, відомий під псевдонімом Lankarra. До початку повномасштабної війни він вів YouTube-канал, присвячений мотоциклам, подорожам та оглядам техніки, а його аудиторія налічувала сотні тисяч підписників.

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СБУ стверджує, що фігурант виправдовував збройну агресію РФ проти України, підтримував дії російських окупантів та поширював неправдиву інформацію про війну. Зокрема, за даними слідства, він заперечував повномасштабне вторгнення Росії та називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Яке покарання загрожує блогеру

У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами, пов'язаними з підозрюваним. Під час слідчих дій виявили майно, яке, за даними СБУ, належить фігуранту. Йдеться про автомобіль, два спортивні мотоцикли та частку квартири. Наразі вирішується питання про накладення арешту на ці активи.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників. Правоохоронці продовжують встановлювати місце перебування підозрюваного.

Харків'янка виправдовувала удари РФ

Раніше у Харкові суд виніс вирок місцевій мешканці, яка у Telegram поширювала проросійські дописи, виправдовувала агресію РФ та заперечувала російські удари по українських містах. У своїх повідомленнях вона перекладала відповідальність за обстріли на Україну. Зокрема, вона писала, що удари по Харкову нібито були "внутрішніми зачистками", а обстріли енергетичної інфраструктури та житлових будинків називала "провокаціями". У матеріалах справи також згадуються її коментарі про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", де вона стверджувала про "самоприліт".

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який, за даними слідства, разом зі спільником вивіз прикордонника із району бойових дій на Куп’янському напрямку та отримав за це 4500 доларів.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що у Харкові повідомили про підозру депутату міської ради. Його вважають причетним до організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. "Тур" до Румунії він продавав за 17 тисяч доларів, а маршрут пролягав через Київ та Одеську область.