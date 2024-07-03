СБУ объявила подозрение мэру Волчанска за сотрудничество с оккупантами — чем занимался фигурант

Бывший городской голова Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура

Служба безопасности Украины объявила подозрение мэру Волчанска Харьковской области, сотрудничавшему с российскими оккупантами. Во время захвата города врагом 67-летний мужчина занимал должность начальника Волчанского территориального управления временной гражданской администрации россиян.

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ в Харьковской области в Facebook в среду, 3 июля.

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Подозрение мэру Волчанска

На этой должности предатель организовывал работу оккупационной администрации, призывал население к сотрудничеству с захватчиками, а также осуществлял выплаты населению в российской валюте.

Коллаборант регулярно проводил совещания с руководителями предприятий и учреждений, оставшихся на оккупированной территории Украины. Установлено, что он выполнял и другие организационно-распорядительные функции в незаконном органе власти российско-оккупационных войск.

Злоумышленник согласовывал с врагом разрешения на передвижение граждан по оккупированным территориям, а также выполнял другие указания и задачи оккупантов.

"Также, он неоднократно записывал видеообращение для пропагандистских Telegram-каналов, распространяя нарративы российской пропаганды и признавая правомерной временную оккупацию части территории Украины", — говорится в сообщении.

Во время деоккупации фигуранту удалось сбежать на неподконтрольную территорию Украины, где он сейчас скрывается от украинского правосудия.

Следователи СБУ заочного объявили ему подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

Государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность;

оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Пост управления СБУ в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Сумской области Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России. Она пыталась завербовать корректировщиков и готовила новую серию воздушных атак оккупантов.

Также СБУ в Одессе разоблачила двух военных и их сообщниц, работавших на ФСБ. Вражеские агенты сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть осуждены на пожизненное заключение.