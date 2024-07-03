СБУ оголосила підозру меру Вовчанська за співпрацю з окупантами — чим займався фігурант

Колишній міський голова Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура

Служба безпеки України оголосила підозру меру Вовчанська Харківської області, який співпрацював з російськими окупантами. Під час захоплення міста ворогом 67-річний чоловік обіймав посаду начальника Вовчанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації росіян.

Про це повідомила пресслужба управління СБУ в Харківській області у Facebook у середу, 3 липня.

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На цій посаді зрадник організовував роботу окупаційної адміністрації, закликав населення до співпраці з загарбниками, а також здійснював виплати населенню у російській валюті.

Колаборант регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території України. Встановлено, що він виконував й інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

Зловмисник узгоджував з ворогом дозволи на пересування громадян окупованими територіями, а також виконував інші вказівки та завдання окупантів.

"Також, він неодноразово записував відеозвернення для пропагандистських Telegram-каналів, розповсюджуючи наративи російської пропаганди та визнаючи правомірною тимчасову окупацію частини території України", — йдеться у повідомленні.

Під час деокупації фігуранту вдалося втекти на непідконтрольну територію України, де він наразі переховується від українського правосуддя.

Слідчі СБУ заочного оголосили йому підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність;

виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Допис управління СБУ в Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сумській області Служба безпеки України затримала агентку Федеральної служби безпеки Росії. Вона намагалася завербувати коригувальників та готувала нову серію повітряних атак окупантів.

Також СБУ в Одесі викрила двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Ворожі агенти зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.