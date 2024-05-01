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СБУ в Харькове задержала женщину, собиравшую информацию для телепередач Скабеевой и Соловьева

1 мая 2024 12:54
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Колаборантка у Харкові збирала інформацію для окупантів
Задержание коллаборантки в Харькове. Фото: СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Харьковские сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборантку, готовившую материалы для российских ток-шоу. Женщина собирала информацию о ракетных обстрелах и войне в Украине, героизируя окупантов и готовила тезисы для телепередач пропагандистских российских телеканалов.

Об этом сообщает пресслужба СБУ в среду, 1 мая.

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Контрразведка СБУ обнаружила и задержала в Харькове работавшую на оккупантов женщину.

"Фигурантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы России. В частности, относительно ракетно-бомбовых ударов России по критической инфраструктуре Харькова", — говорится в сообщении спецслужб.

Такие ее сообщения использовали российские пропагандисты в своих ток-шоу, в частности Ольга Скабеева и Владимир Соловьев. Также в СБУ отметили, что коллаборантка работала через "посредника". Им оказался российский военкор, координировавший действия женщины и передавая ей информацию от российских спецслужб.

Сотрудники СБУ
Сотрудники СБУ в Харькове. Фото: СБУ

Сообщается, что коллаборантка нашла этого корреспондента через российскую социальную сеть и предложила свою помощь в подготовке пропагандистских материалов для россиян.

"Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в Телеграмм-каналах или "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых. Во время обысков в квартире злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее деятельности в пользу РФ", — сообщили в СБУ.

Какое наказание грозит коллаборантке из Харькова

Злоумышленнице, которая сейчас находится под стражей, грозит до 12 лет тюрьмы.

Следователи Службы безопасности сообщили задержаной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • коллаборационная деятельность;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Напомним, ранее спецслужбы задержали жителя Николаева , который "сливал" врагу информацию о расположении военных объектов ВСУ.

Также ранее, согласно доказательной базе от Службы безопасности, в Украине осудили трех предателей , стрелявших в бойцов Вооруженных сил. Им грозит 15 лет лишения свободы.

СБУ
закон
Харьков
Ольга Скабеева
пропаганда
Коллаборант
Владимир Соловьев
информация
война в Украине

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