Колаборантка у Харкові збирала інформацію для окупантів

СБУ в Харкові затримала жінку, яка збирала інформацію для телепередач Скабєєвої та Соловйова
Харківські співробітники Служби безпеки України затримали колаборантку, яка готувала матеріали для російських ток-шоу. Жінка збирала інформацію про ракетні обстріли та про війну в Україні, героїзуючи окупантів та готувала тези для телепередач пропагандистських російських телеканалів.
Про це повідомила пресслужба СБУ в середу, 1 травня.
За що затримали харківську колаборантку
Контррозвідка СБУ виявила та затримала у Харкові жінку, котра працювала на окупантів.
"Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів рф по критичній інфраструктурі Харкова", — йдеться у повідомленні спецслужб.
Такі її повідомлення використовували російські пропагандисти у своїх ток-шоу, зокрема, Ольга Скабєєва та Володимир Соловйов. Також в СБУ зазначили, що колаборантка працювала через "посередника". Ним виявився російський воєнкор, який координував дії жінки та передавав їй інформацію від російських спецслужб.
Повідомляється, що колаборантка знайшла цього кореспондента через російську соціальну мережу та запропонувала свою допомогу в підготовці пропагандистських матеріалів для росіян.
"Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих. Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ", — повідомили в СБУ.
Яке покарання загрожує колаборантці із Харкова
Зловмисниці, яка зараз перебуває під вартою, загрожує до 12 років тюрми.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- колабораційна діяльність;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.
Нагадаємо, раніше спецслужбовці затримали жителя Миколаєва, який "зливав" ворогу інформацію про розташування військових об'єктів ЗСУ.
Також раніше згідно з доказовою базою від Служби безпеки, в Україні засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.
Читайте Новини.LIVE!