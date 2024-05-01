Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow СБУ в Харкові затримала жінку, яка збирала інформацію для телепередач Скабєєвої та Соловйова arrow

СБУ в Харкові затримала жінку, яка збирала інформацію для телепередач Скабєєвої та Соловйова

1 травня 2024 13:11
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Колаборантка у Харкові збирала інформацію для окупантів
Затримання колаборантки у Харкові. Фото: СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Харківські співробітники Служби безпеки України затримали колаборантку, яка готувала матеріали для російських ток-шоу. Жінка збирала інформацію про ракетні обстріли та про війну в Україні, героїзуючи окупантів та готувала тези для телепередач пропагандистських російських телеканалів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в середу, 1 травня.

Читайте також:

За що затримали харківську колаборантку

Контррозвідка СБУ виявила та затримала у Харкові жінку, котра працювала на окупантів. 

"Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів рф по критичній інфраструктурі Харкова", — йдеться у повідомленні спецслужб.

Скриншот СБУ
Повідомлення СБУ в Telegram. Фото: Скриншот СБУ/Telegram 
Повідомлення СБУ
Пост СБУ. Фото: Скриншот СБУ/Telegram 

Такі її повідомлення використовували російські пропагандисти у своїх ток-шоу, зокрема, Ольга Скабєєва та Володимир Соловйов. Також в СБУ зазначили, що колаборантка працювала через "посередника". Ним виявився російський воєнкор, який координував дії жінки та передавав їй інформацію від російських спецслужб.

Працівники СБУ
Працівники СБУ у Харкові. Фото: СБУ

Повідомляється, що колаборантка знайшла цього кореспондента через російську соціальну мережу та запропонувала свою допомогу в підготовці пропагандистських матеріалів для росіян.

"Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих. Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ", — повідомили в СБУ.

Яке покарання загрожує колаборантці із Харкова

Зловмисниці, яка зараз перебуває під вартою, загрожує до 12 років тюрми.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • колабораційна діяльність;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Нагадаємо, раніше спецслужбовці затримали жителя Миколаєва, який "зливав" ворогу інформацію про розташування військових об'єктів ЗСУ.

Також раніше згідно з доказовою базою від Служби безпеки, в Україні засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил. Їм загрожує 15 років позбавлення волі. 

СБУ
закон
Харків
Ольга Скабєєва
пропаганда
Колаборант
Володимир Соловйов
інформація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри