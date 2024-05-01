Колаборантка у Харкові збирала інформацію для окупантів

Затримання колаборантки у Харкові. Фото: СБУ

Харківські співробітники Служби безпеки України затримали колаборантку, яка готувала матеріали для російських ток-шоу. Жінка збирала інформацію про ракетні обстріли та про війну в Україні, героїзуючи окупантів та готувала тези для телепередач пропагандистських російських телеканалів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в середу, 1 травня.

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Контррозвідка СБУ виявила та затримала у Харкові жінку, котра працювала на окупантів.

"Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів рф по критичній інфраструктурі Харкова", — йдеться у повідомленні спецслужб.

Повідомлення СБУ в Telegram. Фото: Скриншот СБУ/Telegram

Пост СБУ. Фото: Скриншот СБУ/Telegram

Такі її повідомлення використовували російські пропагандисти у своїх ток-шоу, зокрема, Ольга Скабєєва та Володимир Соловйов. Також в СБУ зазначили, що колаборантка працювала через "посередника". Ним виявився російський воєнкор, який координував дії жінки та передавав їй інформацію від російських спецслужб.

Працівники СБУ у Харкові. Фото: СБУ

Повідомляється, що колаборантка знайшла цього кореспондента через російську соціальну мережу та запропонувала свою допомогу в підготовці пропагандистських матеріалів для росіян.

"Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих. Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ", — повідомили в СБУ.

Яке покарання загрожує колаборантці із Харкова

Зловмисниці, яка зараз перебуває під вартою, загрожує до 12 років тюрми.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Нагадаємо, раніше спецслужбовці затримали жителя Миколаєва, який "зливав" ворогу інформацію про розташування військових об'єктів ЗСУ.

Також раніше згідно з доказовою базою від Служби безпеки, в Україні засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.