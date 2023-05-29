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СБУ разоблачила директора "росспочты" в Изюме

29 мая 2023 19:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
СБУ разоблачила директора "росспочты" в Изюме
Бойцы Службы безопасности Украины. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины разоблачила очередную приспешницу Кремля, которая занималась распространением прессы оккпуантов на территории Харьковщины. Ею оказалась 43-летняя работница одного из отделений Укрпочты в Изюме.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно

В ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковщины следователи СБУ разоблачили еще одну коллаборантку. После захвата города женщина поддержала русских окупантов и добровольно согласилась на сотрудничество с ними.

"В знак благодарности за такую "лояльность" гауляйтер Изюмского района лично предложил ей возглавить созданное агрессором местное отделение "распочты". На новой "должности" злоумышленница выполняла задачи оккупационной администрации по распространению кремлевского режима через средства почтовой связи", — идется в сообщении.

Служба безопасности Украины разоблачила директора "росспочты" в Изюме. Фото: СБУ

Для этого была организована рассылка пропагандистских СМИ местным жителям. Среди них – "Комсомольская правда" и "Харьков Z".

В этих "изданиях" российские авторы оправдывали вооруженную злость РФ, дискредитировали Силы обороны и призывали людей поддержать захватчиков.

Служба безопасности Украины разоблачила директора "росспочты" в Изюме. Фото: СБУ

Пока ей сообщено о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что столичные полицейские задержали двух парней, которые во время воздушной тревоги в Киеве снимали работу ПВО на смартфоне. Молодых людей доставили в Святошинское управление полиции, там с ними "пообщались" оперативники.

По данным следствия, по состоянию на данный момент правонарушителей передали сотрудникам СБУ, чтобы те выяснили обстоятельства.

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