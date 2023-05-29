СБУ викрила директорку "роспошти" в Ізюмі

Бійці Служби безпеки України. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України викрила чергову поплічницю Кремля, яка займалась поширенням преси окупантів на території Харківщини. Нею виявилась 43-річна працівниця одного з відділень Укрпошти в Ізюмі.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо

Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини слідчі СБУ викрили ще одну колаборантку. Після захоплення міста жінка підтримала російських окупантів і добровільно згодилась на співпрацю з ними.

"На знак подяки за таку "лояльність" гауляйтер Ізюмського району особисто запропонував їй очолити створене агресором місцеве відділення "роспошти". На новій "посаді" зловмисниця виконувала завдання окупаційної адміністрації щодо поширення кремлівського режиму через засоби поштового зв’язку", — йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України викрила директорку "роспошти" в Ізюмі. Фото: СБУ

Для цього була організована розсилка пропагандистських ЗМІ до місцевих жителів. Серед них – "Комсомольская правда" і "Харьков Z".

У цих "виданнях" російські автори виправдовували збройну агресію рф, дискредитували Сили оборони і закликали людей підтримати загарбників.

Служба безпеки України викрила директорку "роспошти" в Ізюмі. Фото: СБУ

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні поліціянти затримали двох хлопців, які під час повітряної тривоги в Києві знімали роботу ППО на смартфон. Молодиків доставили до Святошинського управління поліції, там з ними "поспілкувались" оперативники.

За даними слідства, станом на зараз правопорушників передали співробітникам СБУ, щоб ті зʼясували обставини.