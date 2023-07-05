СБУ разоблачила работников «Укрзализныци», которые могли сорвать поставки военной техники на фронт

Правоохранители с подозреваемым работником "Укрзализныци". Фото: Владисла Абдула / Facebook

Служба безопасности заблокировала коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО "Укрзализныця". Разоблачены два чиновника, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей в прифронтовых районах области.

Об этом сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей сил обороны на восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель.

Установлено, что в течение мая 2022 года они использовали для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей старые рельсы, исчерпавшие ресурс эксплуатации.

Устаревшие комплектующие получали из-за "списания" их как металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых "ежей". При этом никаких инженерных заграждений фигуранты не делали.

"Вместо этого новые рельсы из государственного резерва они применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными", — рассказывают в службе безопасности.

Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку из новых комплектующих, чтобы исключить их идентификацию. Таким образом, чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

На основании собранных Службой безопасности доказательств обоим фигурантам поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (расход имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время злоумышленники под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Одесской области были задержаны два организатора очередного канала побега "уклончантов" за границу. Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам возможность выехать за пределы Украины, используя основание "по состоянию здоровья" или под видом моряков иностранных судов.

Также мы писали о том, что в харьковских школах устанавливали окна по вдвое завышенным ценам. Фирме заплатили 8500 гривен за один квадратный метр, что вдвое выше среднерыночных.