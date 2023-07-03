В харківських школах встановлювали вікна по вдвічі завищеним цінам

Працівники вставляють вікно у класі в школі. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

В школах Індустріального району міста Харкова наприкінці 2022 року встановлювали вікна по завищенним цінам. Фірмі заплатили 8500 гривень за один квадратний метр, що вдвічі вище за середньоринкові.

Про це розповідають у ГО "Харківський антикорупційний центр".

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Вартість встановлення вікон

Мова йде про угоди на ремонт шкіл № 75 та № 113, які районне управління освіти підписало з ФО-П Несміян Дмитро Геннадійович на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень. В актах виконаних робіт вартість одного квадратного метра вікна вказана у сумі 8500 гривень.

"Для порівняння Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харкова в той самий час замовило заміну вікон у будинку вул. Метробудівників, 25-А. За даними кошторису вартість одного квадратного метра віконно блоку становило 4750-5100 гривень", — розповідають активісти.

Скріншот з відомості ресурсів до Акту виконаних робіт від 15 грудня 2022 року. Фото: ГО "Харківський антикорупційний центр".

Також для порівняння, комунальне підприємство "Харківводоканал" наприкінці жовтня замовляв 5-ти камерне вікно з профілем Wintech та фурнитурой Roto по 5000 за квадратний метр. А склопакети купували по 2800 гривень за квадратний метр. В актах, які в школі підписали підприємцю Несміяну, вартість склопакета вказана 6237 гривень за квадратний метр. Це більш ніж вдвічі дорожче. Відливи та підвіконня також для шкіл вийшли дорожчими, ніж для комунальників.

І не лише комунальники замовляли дешевше. У розпорядженні ХАЦ є акти виконаних робіт щодо ремонту школи № 127. Угоду підписало Управління освіти Адміністрації Новобаварського району та ТОВ "Укрбудрост". В актах виконаних робіт вартість квадратного метра вікна разом з підвіконням складав 5950 гривень. В Індустріальному районі вартість підвіконня рахувалась окремо.

У "Харківський антикорупційний центр" зазначиають, що на початку 2023 року на сайтах з продажу вікон відмічали, що в середньому вартість квадратного метра вікна коштує 4-5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Харківській області за 62 млн грн ремонтуватимуть сільраду у Старому Салтові. Ціна на деякі товари перевищує ринкову у кілька разів.

Також ми писали про те, що у Харкові підприємець підозрюється у привласненні коштів на ремонт зруйнованого будинку. Чоловік за рахунок ремонту збагатився на майже 200 тис. грн.