СБУ задержала российского наводчика в Харькове: что известно

СБУ поймала российского агента, сливавшего врагу данные о базировании ВСУ в Харькове
Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника россиян в Харькове. Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Подробности задержания
В СБУ рассказали, что полученные сведения задержанный переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер Telegram.
"Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру", — отмечается в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали мужчину вблизи городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.
Что известно о задержанном агенте рф
По данным следствия, вражеским приспешником оказался безработный местный житель, которого представитель россии привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.
"Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с поличным с агрессором", — рассказали в спецслужбе.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.
Напомним, в Харьковской области правоохранители обнаружили мужчину, который организовал трансляцию российских телеканалов во время оккупации Купянщины. Его подозревают в коллаборационизме.
Также СБУ задержала в Харьковской области трех коллаборантов. Эти лица, работавшие до войны в региональном филиале Укрзализныци, помогали оккупантам захватить мощности УЗ в регионе.
Служба безопасности разоблачила также пособника врага в освобожденных районах Харьковской области. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов", во время захвата части региона поддержавший российских захватчиков.