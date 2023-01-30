СБУ задержала российского наводчика в Харькове: что известно

Задержанный, по данным следствия, корректировал удары по Харькову

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника россиян в Харькове. Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подробности задержания

В СБУ рассказали, что полученные сведения задержанный переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер Telegram.

"Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру", — отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали мужчину вблизи городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.

Что известно о задержанном агенте рф

По данным следствия, вражеским приспешником оказался безработный местный житель, которого представитель россии привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.

"Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с поличным с агрессором", — рассказали в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области правоохранители обнаружили мужчину, который организовал трансляцию российских телеканалов во время оккупации Купянщины. Его подозревают в коллаборационизме.

Также СБУ задержала в Харьковской области трех коллаборантов. Эти лица, работавшие до войны в региональном филиале Укрзализныци, помогали оккупантам захватить мощности УЗ в регионе.

Служба безопасности разоблачила также пособника врага в освобожденных районах Харьковской области. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов", во время захвата части региона поддержавший российских захватчиков.