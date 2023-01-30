СБУ затримала російського навідника у Харкові: що відомо

Затриманий, за даними слідства, коригував удари по Харкову

Служба безпеки викрила ще одного поплічника росіян у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Подробиці затримання

В СБУ розповіли, що отримані відомості затриманий переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер Telegram.

"Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру", — зазначається у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали чоловіка поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора.

Що відомо про затриманого агента рф

За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник рф залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.

"Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації. Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором", — розповіли у спецслужбі.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці виявили чоловіка, який організував трансляцію російських телеканалів під час окупації Куп’янщини. Його підозрюють у колабораціонізмі.

Також СБУ затримала на Харківщині трьох колаборантів. Ці особи, які до війни працювали у регіональній філії Укрзалізниці, допомагали окупантам захопити потужності УЗ в регіоні.

Служба безпеки викрила також пособника ворога у звільнених районах Харківської області. Ним виявився колишній головний інженер "Куп’янського комбінату хлібопродуктів", який під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.