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СБУ задержала продавца детских колясок, который работал на РФ

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 13:01
Корректировал удары по Харькову — СБУ задержала агента РФ
Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали продавца детских колясок, который работал на РФ. Следовательно, мужчина корректировал российские массированные ракетно-бомбовые удары по Харькову.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 25 июля, в Telegram.

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СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары по Харькову

По данным СБУ, основной задачей фигуранта был поиск и передача координат мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих небо над прифронтовым городом.

Таким образом россияне надеялись уничтожить противовоздушную оборону областного центра, чтобы максимально сосредоточиться на атаках по гражданской инфраструктуре харьковчан.

Как установило расследование, исполнителем заказов РФ оказался 42-летний местный продавец детских колясок, который попал во внимание ФСБ, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии.

Чтобы скорректировать удары оккупантов, информатор во время воздушной тревоги выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраине города, откуда следил за работой ПВО.

Находясь на "наблюдательном пункте", он обозначал координаты потенциальных целей на гугл-картах и передавал их куратору через анонимные чаты.

По имеющимся данным, для поражения военных объектов российские захватчики планировали задействовать ракетное вооружение и сверхтяжелые управляемые авиабомбы.

Агент РФ СБУ
Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Какое наказание грозит агенту РФ

Во время обысков в квартире задержанного изъят телефон с доказательствами его контактов с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно двое жителей Николаева пытались совершить теракт у здания местного ТЦК — их задержали сотрудники СБУ.

Ранее мы информировали, что Служба безопасности Украины в среду, 23 июля, предотвратила теракт в центре Киева.

СБУ Харьков ФСБ госизмена война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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