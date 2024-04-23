СБУ задержала в Харькове корректировщика ракетных ударов — что грозит преступнику

Задержан корректировщик ракетных ударов по Харькову. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, который планировал скорректировать российские авиационные бомбы для удара по базе спецназовцев ГУР. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 23 апреля

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Российский агент помогал российским силам нацеливать ракетно-бомбовые удары. Предатель пытался установить местонахождение подразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Украины. По его указаниям, оккупанты намеревались нанести удар по этим объектам. Для атаки враг планировал использовать баллистические ракеты и управляемые бомбы КАБ-500.

Корректировщик установил связь с русскими разведчиками и передал им координаты. Он был задержан СБУ в своем жилище. У задержанного конфискован телефон, который использовался для связи с вражеской спецслужбой.

Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ

Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ

Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ

По данным следствия, предателем оказался местный житель, сторонник рашизма, завербованный через социальные сети. Он собирал разведданные, обходя город и отслеживая базирование оборонных сил. Также он пытался узнать информацию у посетителей местного торгового центра.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

На основании собранных улик СБУ объявила подозрение по статье о незаконном распространении информации об ВСУ. Сейчас предатель находится под арестом, и ему может грозить до восьми лет заключения.

Напомним, что в Полтавской области коллаборант получил 15 лет заключения за госизмену.

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