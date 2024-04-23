Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow СБУ задержала в Харькове корректировщика ракетных ударов — что грозит преступнику arrow

СБУ задержала в Харькове корректировщика ракетных ударов — что грозит преступнику

23 апреля 2024 11:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
СБУ задержала в Харькове корректировщика ракетных ударов — что грозит преступнику
Задержан корректировщик ракетных ударов по Харькову. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, который планировал скорректировать российские авиационные бомбы для удара по базе спецназовцев ГУР. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 23 апреля

Читайте также:

Детали дела коллаборанта

Российский агент помогал российским силам нацеливать ракетно-бомбовые удары. Предатель пытался установить местонахождение подразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Украины. По его указаниям, оккупанты намеревались нанести удар по этим объектам. Для атаки враг планировал использовать баллистические ракеты и управляемые бомбы КАБ-500.

Корректировщик установил связь с русскими разведчиками и передал им координаты. Он был задержан СБУ в своем жилище. У задержанного конфискован телефон, который использовался для связи с вражеской спецслужбой.

Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ
Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ
Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ
Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ
Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ
Переписка с телефона корректировщика. Фото: СБУ

По данным следствия, предателем оказался местный житель, сторонник рашизма, завербованный через социальные сети. Он собирал разведданные, обходя город и отслеживая базирование оборонных сил. Также он пытался узнать информацию у посетителей местного торгового центра.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

На основании собранных улик СБУ объявила подозрение по статье о незаконном распространении информации об ВСУ. Сейчас предатель находится под арестом, и ему может грозить до восьми лет заключения.

Напомним, что в Полтавской области коллаборант получил 15 лет заключения за госизмену.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который наводил российские дроны на локации сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации.

СБУ
россия
Харьков
Украина
Коллаборант

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри