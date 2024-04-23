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СБУ затримала у Харкові коригувальника ракетних ударів — що загрожує злочинцю

23 квітня 2024 11:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
СБУ затримала у Харкові коригувальника ракетних ударів — що загрожує злочинцю
Затримано коригувальника ракетних ударів по Харкові. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України затримала в Харкові чоловіка, який планував скорегувати російські авіаційні бомби для удару по базі спецпризначенців ГУР. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 23 квітня

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Російський агент допомагав російським силам націлювати ракетно-бомбові удари. Зрадник намагався встановити місцезнаходження підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони України. За його вказівками, окупанти мали намір завдати удару по цих об’єктах. Для атаки ворог планував використати балістичні ракети та керовані бомби КАБ-500.

Коригувальник встановив зв’язок з російськими розвідниками і передав їм координати. Він був затриманий СБУ у своєму житлі. У затриманого конфісковано телефон, який використовувався для зв’язку з ворожою спецслужбою.

Переписка з телефону коригувальника. Фото: СБУ
Листування з телефону коригувальника. Фото: СБУ
Переписка з телефону коригувальника. Фото: СБУ
Листування з телефону коригувальника. Фото: СБУ
Переписка з телефону коригувальника. Фото: СБУ
Листування з телефону коригувальника. Фото: СБУ

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, прихильник рашизму, який був завербований через соціальні мережі. Він збирав розвіддані, обходячи місто та відстежуючи базування оборонних сил. Також він намагався дізнатися інформацію у відвідувачів місцевого торговельного центру.

Допис СБУ. Фото: скриншот
Допис СБУ. Фото: скриншот
Допис СБУ. Фото: скриншот
Допис СБУ. Фото: скриншот

На підставі зібраних доказів СБУ оголосила підозру за статтею про незаконне розповсюдження інформації про ЗСУ. Зараз зрадник перебуває під арештом і йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Полтавщині колаборант отримав 15 років ув’язнення за держзраду.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. 

СБУ
росія
Харків
Україна
Колаборант

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