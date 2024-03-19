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СБУ задержала предателя, который дежурил на российских блокпостах во время боев за Харьков

19 марта 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала предателя, который дежурил на российских блокпостах во время боев за Харьков
Правоохранители и задержанный предатель. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала приспешника российских оккупантов, который следил за украинскими военными. Фигурант также дежурил на блокпостах захватчиков во время боев за Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 19 марта.

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Задержание приспешника оккупантов

СБУ и Нацполиция разоблачили жителя Харьковской области на пособничестве РФ и предотвратили его побег на временно оккупированные территории Украины.

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Правоохранители и задержанный предатель. Фото: СБУ

Мужчину задержали при попытке сбежать на временно оккупированные территории. Он пытался избежать правосудия, но СБУ помешала этим намерениям. 

По материалам дела, злоумышленником оказался житель Харьковской области, во время боев за областной центр сотрудничавший с агрессором.

Тогда предатель обходил фронтовую территорию области, где фиксировал место сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Полученную информацию фигурант передавал командованию оккупационных группировок РФ, которые воевали на Изюмском направлении.

"Кроме этого, после захвата части региона, захватчики привлекали своего приспешника к дежурству на российских блокпостах. Там он помогал агрессору выявлять участников движения сопротивления, которые действовали на территории области. Для этого фигуранту выдали автомат АК-74 с боеприпасами и военную форму российского образца", — говорится в сообщении.

Владея информацией об украинских патриотах из своей деревни, он передавал их информацию вражеским силам во время остановки автомобилей на блокпостах.

На основании собранных доказательств правонарушителю сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время предатель находится под стражей. Ему грозит 12 лет заключения.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Николаевской области СБУ задержала информатора российской разведки. Мужчина шпионил за украинскими военными и передавал информацию оккупантам. Предателю "светит" 12 лет лишения свободы.

Также одесские полицейские вместе с СБУ разоблачили и задержали женщину, публично выражавшую поддержку российской агрессии против Украины. Известно, что коллаборант сотрудничала с оккупационными властями.

СБУ
война
Харьков
россияне
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