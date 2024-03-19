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СБУ затримала зрадника, який чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків

19 березня 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ затримала зрадника, який чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків
Правоохоронці та затриманий зрадник. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала поплічника російських окупантів, який стежив за українськими військовими. Фігурант також чергував на блокпостах загарбників під час боїв за Харків.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 19 березня.

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Затримання поплічника окупантів

СБУ та Нацполіція викрили мешканця Харківщини на пособництві РФ і запобігли його втечі на тимчасово окуповані території України.

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Правоохоронці та затриманий зрадник. Фото: СБУ

Чоловіка затримали при спробі втекти на тимчасово окуповані території. Він намагався уникнути правосуддя, але СБУ завадила цим намірам. 

За матеріалами справи, зловмисником виявився мешканець Харківської області, який під час боїв за обласний центр співпрацював з агресором.

Тоді зрадник обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Отриману інформацію фігурант передавав командуванню окупаційних угруповань РФ, які воювали на Ізюмському напрямку.

"Крім цього, після захоплення частини регіону, загарбники залучали свого поплічника до чергування на російських блокпостах. Там він допомагав агресору виявляти учасників руху опору, які діяли на території області. Для цього фігуранту видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка", — йдеться у повідомленні.

Володіючи інформацією про українських патріотів зі свого села, він передавав їх інформацію ворожим силам під час зупинки автомобілів на блокпостах.

На підставі зібраних доказів правопорушнику повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років ув'язнення.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Миколаївщині СБУ затримала інформатора російської розвідки. Чоловік шпигував за українськими військовими та передавав інформацію окупантам. Зраднику "світить" 12 років позбавлення волі.

Також одеські поліцейські разом зі СБУ викрили та затримали жінку, яка публічно висловлювала підтримку російської агресії проти України. Відомо, що колаборантка співпрацювала з окупаційною владою.

СБУ
війна
Харків
росіяни
окупанти

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