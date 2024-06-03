СБУ задержала предателя, сдающего информацию об обороне Харькова

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного осведомителя РФ. Предатель тайно наблюдал за локациями обороняющих Харьков подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 3 июня.

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Подозреваемый обнаруживал "цели" в Харькове и шпионил за ВСУ

Служба безопасности сорвала новую попытку России получить актуальные данные по обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск. В апреле этого года оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству. По указаниям представителя спецслужб России, экс-чиновник пытался установить пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих Харьков.

Также в зоне его особого внимания находились места возможного базирования спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным СБУ, чтобы выявить "цели", злоумышленник регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто наблюдал за локациями Сил обороны. Дома он переносил полученные сведения на гугл-карты и отбирал видеофайлы для "отчета" захватчикам.

Разведывательная информация требовалась россиянам для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову.

Сотрудники СБУ провели обыск в квартире фигуранта. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали информатора в его собственном доме. По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российской разведки из-за своих антиукраинских комментариев, которые оставлял в прокремлевских телеграмм-каналах.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Он находится под стражей. Предателю грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины осудили коллаборантов, помогавших российским оккупантам во время боев за Харьковскую и Луганскую области. Они "сдавали" украинских патриотов.

Ранее в Одесской области правоохранители разоблачили вражеского агента, который поджигал энергетические объекты региона. За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, также планируется объявить в розыск заказчика диверсий.

Также СБУ сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны. Речь идет о Руслане Арефьеве — председателе правления российского ЦГРБанка, финансирующем войну против Украины. На Арефьеве уже собрали доказательную базу.