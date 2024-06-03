СБУ затримала зрадника, який здавав інформацію про оборону Харкова

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного інформатора РФ. Зрадник таємно спостерігав за локаціями підрозділів Збройних сил України, що обороняють Харків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у понеділок, 3 червня.

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Підозрюваний виявляв "цілі" у Харкові та шпигував за ЗСУ

Служба безпеки зірвала нову спробу Росії отримати актуальні дані про оборону Харкова. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ.

За даними слідства, зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ. У квітні цього року окупанти дистанційно залучили його до співпраці. За вказівками представника спецслужб РФ, експосадовець намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.

Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними СБУ, щоб виявити "цілі", зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони. Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для "звіту" загарбникам.

Розвідувальна інформація потрібна була росіянам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Співробітники СБУ провели обшук у помешканні фігуранта. Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали інформатора у його власному помешканні. За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російської розвідки через власні антиукраїнські коментарі, які залишав у прокремлівських телеграм-каналах.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Він перебуває під вартою. Зраднику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України засудили колаборантів, які допомагали російським окупантам під час боїв за Харківську та Луганську області. Вони "здавали" українських патріотів.

Раніше на Одещині правоохоронці викрили ворожого агента, який підпалював енергетичні об'єкти регіону. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі, також планують оголосити у розшук замовника диверсій.

Також СБУ повідомила про підозру голові російського банку, який запроваджує "рубльову зону" в тимчасово окупованих регіонах нашої країни. Йдеться про Руслана Ареф’єва — голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну проти України. На Ареф'єва вже зібрали доказову базу.