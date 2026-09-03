Отключение газа в Харькове и области 3 сентября 2026 года

Специалист ремонтирует сеть. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал "Газмережи"

3 сентября в Харькове и области будут проводиться плановые работы на газовых сетях. В связи с этим газоснабжение будет временно приостановлено в части Шевченковского района города и в селе Сомовка. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. В Сомовке газоснабжение должны восстановить в тот же день. Работы продлятся в течение дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газсети".

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Отключение в Харькове

В Шевченковском районе Харькова газ временно отключат по адресу:

проспект Науки, 65-В, 65-Б, 65, а также на участках №3, №1, №5, №4, №7, №9, №8, №2, №6, №468, № 439, № 305, № 241, № 407, № 337, № 541, № 329, № 287, № 288, № 476, № 331, № 1015, № 626, № 829, № 208, № 221, № 284, № 314, № 836, № 411, № 514, № 1021, № 1206, № 80, № 101, № 629, № 867, № 376, № 1114, № 361, № 359, № 823, № 98А, № 68, № 360, № 69, № 70, № 71, № 281, № 770, № 269, № 1034, № 1016 и № 1091.

Перед началом работ жителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Отключение в области

Также отключение запланировано в селе Сомовка Зачепиловской общины. Подачу газа приостановят с 09:00 3 сентября. Возобновление планируется начать с 16:00 того же дня.

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Перед возобновлением газоснабжения жителям необходимо впустить сотрудников Харьковского филиала "Газмережи" в свои дома. Специалисты должны проверить систему и безопасно возобновить подачу газа. В "Газмережи" подчеркивают, что у их сотрудников есть документы, подтверждающие право выполнять работы от имени филиала.

Цена газа

Отметим, что для бытовых потребителей Харькова, пользующихся тарифом "Фиксированный" от "Нафтогаза", газ стоит 7,96 грн за кубометр с НДС. Такая цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. При этом отдельно оплачивается тариф за распределение газа.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе российские войска 80 раз атаковали Харьков. Под ударами оказались все районы города, погибли четыре человека, ещё 94 пострадали, среди них пятеро детей. Враг применял "Молнии", реактивные "Шахеды", FPV-дроны, "Бандероли" и РСЗО. Воздушная тревога звучала 286 раз.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает усиливать систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.