Відключення газу в Харкові та області 3 вересня 2026

Фахівець ремонтує мережу. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

У Харкові та області 3 вересня проведуть планові роботи на газових мережах. Через це газопостачання тимчасово припинять у частині Шевченківського району міста та селі Сомівка. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. У Сомівці газ мають відновити того ж дня. Роботи триватимуть протягом дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

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Відключення у Харкові

У Шевченківському районі Харкова газ тимчасово відключать за адресою:

проспект Науки, 65-В, 65-Б, 65, а також на ділянках №3, №1, №5, №4, №7, №9, №8, №2, №6, №468, №439, №305, №241, №407, №337, №541, №329, №287, №288, №476, №331, №1015, №626, №829, №208, №221, №284, №314, №836, №411, №514, №1021, №1206, №80, №101, №629, №867, №376, №1114, №361, №359, №823, №98А, №68, №360, №69, №70, №71, №281, №770, №269, №1034, №1016 та №1091.

Перед початком робіт мешканцям потрібно перекрити крани перед газовими приладами.

Відключення в області

Також відключення запланували у селі Сомівка Зачепилівської громади. Розподіл газу припинять із 09:00 3 вересня. Відновлення планують розпочати з 16:00 цього ж дня.

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Перед відновленням газопостачання мешканцям потрібно допустити працівників Харківської філії "Газмережі" до своїх осель. Фахівці мають перевірити систему та безпечно відновити подачу газу. "Газмережі" наголошують, що їхні працівники мають документи, які підтверджують право виконувати роботи від імені філії.

Ціна газу

Зазначимо, для побутових споживачів Харкова, які користуються тарифом "Фіксований" від "Нафтогазу", газ коштує 7,96 грн за кубометр з ПДВ. Така ціна діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Водночас окремо сплачується тариф за розподіл газу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні російські війська 80 разів атакували Харків. Під ударами опинилися всі райони міста, загинули четверо людей, ще 94 постраждали, серед них п’ятеро дітей. Ворог застосовував "Молнії", реактивні "Шахеди", FPV-дрони, "Бандеролі" та РСЗВ. Повітряна тривога лунала 286 разів.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові вдалося зменшити кількість влучань російських FPV-дронів. Місто спільно з військовими продовжує посилювати систему протидії безпілотникам та працює над новими рішеннями, однак подробиці з міркувань безпеки не розголошують.