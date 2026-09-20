Ситуация на Харьковщине: Олег Синегубов о фронте, атаках и обороне

Установка укрытия. Фото иллюстративное: ЦТС

Россияне в Харьковской области ежедневно наносят удары по объектам энергетики, жилым домам и предприятиям, а в приграничной зоне пытаются продвинуться вглубь области. Из-за близости к России и атак с ее территории у харьковчан на реагирование иногда остаются считанные секунды. Поэтому в регионе уже меняют систему оповещения, устанавливают новые укрытия и готовятся к сложной зиме.

Об этом Олег Синегубов заявил во время форума Карпатская инициатива в Буковеле в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Россияне пытаются продвинуться вглубь Харьковской области

Российские войска продолжают пытаться прорвать украинские позиции сразу на нескольких участках Харьковской области. Олег Синегубов отметил, что, несмотря на интенсивные боевые действия, Силы обороны не дают противнику продвинуться дальше.

"Харьковская область держится, да, действительно тяжело. У нас более 300 километров фронта. Повсюду ведутся активные боевые действия. Наблюдаются определенные обострения на севере, на Волчанском и Купянском направлениях, однако ситуация находится под полным контролем наших Вооруженных сил", — рассказал Олег Синегубов.

Россияне не прекращают попыток продвинуться дальше по территории области. Однако, по словам главы Харьковской ОВА, изменить линию фронта в свою пользу им не удается.

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"Нет, это постоянные попытки врага продвинуться вглубь нашей территории, однако никаких успехов нет. Враг наносит удары, в том числе и по городу Харькову, есть попадания по АЗС, по ТРЦ и вообще по гражданской инфраструктуре", — отметил Олег Синегубов.

Подготовка к зиме

Помимо боевых действий на фронте, Харьковская область ежедневно страдает от ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре. Олег Синегубов отметил, что из-за постоянных атак область уже сейчас работает в условиях, которых обычно ожидают с наступлением холодов.

"Враг продолжает наносить удары как по домам, так и по энергетике. Когда мы говорим о том, что зимой будет тяжело, зима для нас уже фактически, в кавычках, началась, потому что мы постоянно находимся под ударами", — сказал Олег Синегубов.

Близость к российской границе вынуждает Харьковскую область искать другие способы предупреждения людей об опасности. Особенно остро этот вопрос встал после того, как российские войска начали применять более быстрые ударные беспилотники.

"Когда враг начал применять реактивные "Шахеды", речь идет даже не о минутах, а о секундах. Поэтому нашему бизнесу, в первую очередь АЗС, требовалась точная система оповещения. Не общие сигналы воздушной тревоги, ведь если ими пользоваться, у нас в сутки их будет более 20 часов — бизнес не будет работать вообще", — пояснил Олег Синегубов.

В Харьковской области уже нашли решение для предприятий, которые не могут прекращать работу на все время воздушной тревоги. Первыми новый способ оповещения опробовали на автозаправочных станциях, а теперь его хотят распространить и на другие объекты.

"Мы разработали альтернативную систему оповещения, протестировали ее, и автозаправочные станции в полной мере ею пользуются. Кроме того, сейчас поступил запрос от других предприятий, от коммунальных предприятий наших общин, которые также постоянно находятся в зоне риска, и мы также будем распространять эту систему", — рассказал Олег Синегубов.

Как бизнес предупреждают об опасности

Предприятия не получают общую карту движения российских беспилотников. Зато система помогает предупреждать конкретный бизнес, если российский дрон движется в его направлении.

"Если мы обнаруживаем дрон над Харьковом, нам приходится полностью закрывать бизнес. Это для нас не работает. Мы более точно определяем направление движения и далее уже оповещаем конкретные предприятия", — пояснил Олег Синегубов.

После получения предупреждения работники и посетители должны быстро перейти в безопасное место. Поэтому возле АЗС и других предприятий в Харьковской области планируют увеличить количество модульных укрытий.

"Далее — расширение зоны укрытий, это модульные укрытия, потому что в первую очередь мы должны обеспечить безопасность как работников АЗС и других предприятий, так и посетителей. Ну и, конечно, усиление и постоянная координация с нашими Вооружёнными силами, силами противовоздушной обороны, чтобы быть максимально эффективными", — добавил Олег Синегубов.

Уезжают ли люди из Харькова

Несмотря на российские атаки и боевые действия в области, власть не фиксирует нового массового отъезда жителей из Харькова. Олег Синегубов сравнил нынешнюю ситуацию с 2022 годом, когда после начала полномасштабного вторжения город покинула значительная часть населения.

"Нет, не фиксируем. Харьковчане — это особенные люди. Мы пережили 2022 год, когда из Харькова, фактически двухмиллионного города, оставалось 300–350 тысяч человек. Потом, после успешной деоккупации Харьковской области, люди вернулись", — рассказал Олег Синегубов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 17 сентября россияне атаковали беспилотником торговый центр в Основянском районе. После попадания вспыхнул пожар, однако сотрудники и посетители в момент атаки находились в укрытии.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне два дня подряд атаковали Балаклею в Харьковской области. В результате ракетного удара 19 сентября пострадали 14-летний ребенок и 19-летний молодой человек, также были повреждены частные дома, магазины и административное здание гражданского предприятия.